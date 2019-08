Amical: La Rochelle prend date contre Clermont

La première journée de la nouvelle saison du Top 14 leur promet déjà des retrouvailles, mais d'ores et déjà La Rochelle prend date face à Clermont en remportant ce vendredi, à Limoges, le premier match de préparation des deux équipes.

Un succès (33-17) des Maritimes qui étaient pourtant menés 5 à 12 à l'entame d'une seconde période qu'un certain... Brock James, de retour au club après une saison à Bordeaux, va marquer de son empreinte en étant impliqué sur les 4 essais qui vont suivre, signés Facundo Bosch (54e), Vincent Pelo (56e), Thomas Berjon (59e) et Tevita Railevu sur la sirène. A 37 ans, le Franco-australien garde de beaux restes et entend à l'évidence le prouver encore à l'aube de cette nouvelle saison.