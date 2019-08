Amical: La Rochelle bat Agen, Castres domine Bristol 

Dernier week-end consacré aux rencontres de préparation à une semaine de la reprise du Top 14 : le Stade Rochelais, après une victoire sur Clermont (33-17), soigne un peu plus sa confiance aux dépens du SU Agen, dominé jeudi, à Marcel-Deflandre (35-5, mi-temps : 7-5). Le score à la pause indique à quel point l'équipe désormais entraînée par Mauricio Reggiardo a pu gêner dans un premier temps les Maritimes, avant que ces derniers ne lâchent les chevaux et inscrivent un total de 5 essais par Pierre Aguillon, Jules Favre, Maxime Lafage, Jean-Victor Goillot et Uini Atonio. L'Agenais Johann Sadie a signé l'unique réalisation des visiteurs. Un succès rochelais qui aura été suivi par une présentation en grandes pompes de l'effectif à son fidèle public, récompensé de son assiduité par un feu d'artifice.

Dans le même temps, c'est le Castres Olympique qui ponctuait sa préparation par une victoire face à Bristol (D2 anglaise) à Lacaune (30-21, mi-temps : 10-14). Les Tarnais, menés après 40mn de jeu, vont renverser cette tendance défavorable grâce à Camille Gérondeau, Tapu Falatea et Wayan De Benedittis.