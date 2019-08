Amical: 2 matches, 2 victoires pour les Toulousains avant la reprise

Dix jours après une première sortie victorieuse face aux voisins de Colomiers (21-12), les champions de France du Stade Toulousain livraient lundi soir, à Béziers, un second test avant la reprise du Top 14 le samedi 24 août (20h45), sur le terrain de l'Union Bordeaux-Bègles.

Les joueurs d'Ugo Mola, qui apprennent à composer sans leurs internationaux, l'emportent une nouvelle fois (24-15, mi-temps : 12-5) dans le sillage de leur rassurant capitaine Jerome Kaino et inscrivent au passage 4 essais par Matthis Lebel, crédité d'un double, Pierre Pagès et Arthur Bonneval ; les Héraultais, qui auront trouvé le chemin de l'en-but par Jeffrey Williams, Tomas Munilla et Maxime Espeut, auront offert une opposition sérieuse aux lauréats du dernier Bouclier de Brennus.

Ugo Mola, pour l'occasion, aura aligné deux quinze de départs distincts à l'entame de chacune des 2 périodes.

Le XV toulousain au coup d'envoi : Bonneval - Tauzin, Ahki, Kok, Lebel - (o) Tedder, (m) Bézy - Tolofua, Kaino, Miquel - Tekori, Verhaeghe - Faumuina, Marchand, Castets.

Le XV toulousain en seconde période : Bonneval - Épée, Belan, Fouyssac, Matthis - (o) Tedder, (m) Pagès - Hamonou, Galan, Axtens - R. Gray, Arnold - Van Dyk, Cramont, Néti.