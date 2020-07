Agen : Un joueur testé positif au coronavirus

A l'UBB, ce sont cinq cas positifs qui avaient été diagnostiqués



Un cas positif au SUA. Dans un communiqué de presse envoyé vendredi aux rédactions locales et signé de la main de son président Jean-François Fonteneau, Agen a fait savoir qu'Le club agenais, en vertu du protocole sanitaire dicté par la LNR dans pareil cas, a précisé queToutefois, à en croire Le Petit Bleu d'Agen, il ne présenterait aucun symptôme et afficherait une charge virale très faible. « Dans le cadre du protocole sanitaire Covid-19 mis en place par la Ligue nationale de rugby pour l'ensemble des clubs de Top 14 et Pro D2, les résultats de l'un de ses joueurs ont conduit le club à l'isoler immédiatement par mesure de précaution », indique le SUA, dont l'entraînement a dû être écourté après la découverte de ce cas positif venu fermer du même coup et jusqu'à nouvel ordre les séances d'entraînement au public.Le club agenais assure par ailleurs qu'il continuera à mettre « tout en place pour préserver la santé de ses joueurs, salariés et supporters. » De son côté, le quotidien L'Equipe révèle que le joueur concerné avait déjà été testé quelques jours plus tôt. Un test qui s'était révélé négatif contrairement au second.« Il s'agit d'un cas isolé et aucun autre joueur n'a été contrôlé positif », assure ainsi Le Petit Bleu, citant une source en interne. Les joueurs du SUA devront, quant à eux, attendre lundi pour reprendre l'entraînement. D'ici là, ils seront surveillés de très près et tous testés de nouveau à leur tour. A noter qu'Agen n'est pas le premier club de Top 14 à connaître pareil cas. Il y a quelques semaines, le club de Bordeaux-Bègles avait révélé que cinq de ses joueurs avaient été contaminés au Covid-19 au début de l'épidémie.