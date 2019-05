Agen: Un 2e ligne anglais s'engage

C'est fort d'un maintien assuré à l'occasion de la dernière victoire sur le terrain de Grenoble (29-11) que le SU Agen annonce ce mardi la signature d'une recrue anglaise : Pierce Philips (26 ans ; 2,03m, 125kg) signe un contrat de 2 ans.

Le 2e ligne évoluait sous les couleurs du club de Worcester, qui pointe actuellement à la 10e place du classement de Premiership.

#Recrue



On vous l'avait annoncé, c'est désormais officiel ! Pierce Phillips, le puissant second-ligne de 2m03 s'est engagé pour 2 ans avec @agen_rugby !



Welcome in Agen @PierceCPhillips ! ⚪️ pic.twitter.com/tCbrUfI6gc