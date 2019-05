Un SU Agen dont le maintien ne fait plus guère de doutes a de quoi ressembler à une proie facile pour des champions de France castrais qui, après 2 défaites de rang à domicile, n'ont d'autre alternative que de renouer avec la victoire ce samedi, à Armandie (15h), dans le cadre de la 25e journée du Top 14, pour préserver leur leur place parmi les qualifiés pour la phase finale. Pourtant, à lire l'excitation gourmande exprimée par le capitaine agenais Antoine Miquel dans les colonnes de La Dépêche à l'approche de ce match face au CO, on se dit que l'affaire pourrait s'avérer plus compliquée qu'il n'y paraît pour Christophe Urios et ses joueurs.

"En plus, l’an passé, à Armandie, on leur avait passé 30 points, se rappelle le futur Toulousain. Je pense qu’ils s’en souviennent. Ils n’ont pas trop apprécié qu’on soit allé gagner chez eux (16-13). Je me souviens qu’à la fin du match, ils ne nous ont pas serré la main, ils sont rentrés directement au vestiaire. On sait à quoi s’attendre." Et d'ajouter : "En face, il y a « des bons cons » on va dire. Dans le jeu, c’est assez méchant. Ça va être bien (sourire)."

Le XV agenais : Lamoulie (Cap.) - Rokoduru, Vaka, Hériteau, Laporte - (o) Berdeu, (m) Rubio - Briatte, Miquel, Bosch - Marchois, Murday - Ryan, N'Gauamo, Béthune.

Remplaçants : Barthomeuf, Phelipponneau, Farré, Jegerlehner, Januarie, McIntyre, Metge, Montès.

A Castres "ni doute ni peur", à en croire l'ouvreur et buteur Benjamin Urdapilleta, interrogé lui aussi dans le quotidien régional. Pour décrocher cette indispensable victoire, suite aux indisponibilités sur blessures de Geoffrey Palis et du futur retraité Scott Spedding, c'est Julien Dumora qui s'y colle au poste d'arrière. On relèvera la titularisation pour un match de cette importance du jeune flanker Baptiste Delaporte (22 ans), préféré à l'international Anthony Jelonch, relégué sur le banc. Thibault Lassalle sur le flanc (cheville), c'est Christophe Samson qui rentre dans la cage.

Le XV castrais : Dumora - Batlle, Combezou, David, Paris - Urdapilleta, Kockott - Delaporte, Vaipulu, Babillot (Cap.) - Samson, Jacquet - Hounkpatin, Rallier, Tichit.

Remplaçants : Firmin, Fa'anunu, Mafi, Jelonch, Tulou, Radosavljevic, Ebersohn, Kotze.