Agen : La reprise prévue pour lundi

Les Agenais à l’entraînement dès ce lundi

Agen va pouvoir reprendre la compétition. Privé de son match à Bayonne le week-end dernier, le SUA a été contraint de mettre en pause l’activité de son groupe professionnel à la suite de découverte de trois cas de coronavirus, et surtout du variant anglais du virus, dans ses rangs. Respectant à la règle le protocole mis en place par la Ligue Nationale de rugby, l’ensemble des joueurs et du staff a été mis à l’isolement avec des vagues de tests régulièrement effectuées afin de jauger de la propagation du virus dans le groupe. Après une vague ayant révélé deux nouveaux cas ce mercredi, les derniers résultats ont permis de lever les doutes en vue d’une reprise de l’entraînement dans les jours à venir.En effet, tous les joueurs et les membres du staff agenais se sont pliés à l’exercice du test PCR ce vendredi. Selon le quotidien local Le Petit Bleu, les résultats sont clairs. Tous les tests ont donné des résultats négatifs concernant le coronavirus. La commission médicale de la LNR, avertie de ces résultats, a autorisé le retour à l’entraînement du groupe agenais dès ce lundi, ce qui permettra de préparer la réception de Clermont, samedi prochain à 17h45 en vertu de la nouvelle programmation des journées du Top 14, avec un minimum de sérénité. Un groupe qui, toutefois, ne sera pas au complet puisque les deux joueurs testés positifs au coronavirus ce mercredi devront rester à l’isolement alors que la présence des trois joueurs initialement donné des résultats positifs au test de dépistage n’est pas encore acquise.