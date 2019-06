A Toulouse, c'est "la bohème"

Ça s’appelle aller à bonne école… La nouvelle génération d’entraîneurs du Stade Toulousain, capable de ramener le club de la Ville Rose en finale du Top 14 après sept ans de disette, est porteuse de l’ADN rouge et noir. C’est d’ailleurs pour cette raison que les hommes qui composent ce staff ont été choisis. A la fois pour le jeu pratiqué, mais aussi pour bien d’autres préceptes que leur a transmis leur mentor Guy Novès. Sous les ordres duquel ils ont tous évolué et gagné.

Ugo Mola fait partie de ceux-là. "Ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas 25 ans comme Guy !", clame l’actuel entraîneur en chef du Stade, qui s’apprête à défier Clermont samedi, au Stade de France (21 heures), pour tenter de décrocher un vingtième Bouclier de Brennus. Ce brillant héritier n’a eu de cesse mardi, en conférence de presse, d’évoquer cette sacro-sainte transmission… Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le technicien a bien retenu la leçon. Pour faire, contre l’évidence même de la saison régulière, qui vient de s’achever, au cours de laquelle les Toulousains ont marché sur l’eau et affolé les statistiques (*), de son équipe l’outsider face à des Clermontois favoris bien que deuxièmes du classement. Il ne s’agit peut-être pas uniquement d’une posture. Mais en Auvergne personne ne sera dupe.

1 – Clermont a déjà gagné

"Clermont a évidemment un petit temps d’avance sur nous en étant champion il y a un peu moins de deux saisons et en gagnant encore cette saison le Challenge européen, cette habitude-là, ils l’ont. (…) Le dernier Toulousain champion, c’est Max Médard, qui avait 25 ans à l’époque (en 2012, Toulouse bat Toulon en finale 18-12)."

2 – Clermont a plus d’expérience

"Vous n’avez qu’à voir la moyenne d’âge, même si elle plombée pour moi par Jo Tekori et Jerome Kaino… Mais cette équipe-là (Clermont) est à maturité sur plein d’endroits et ce n’est pas, encore une fois, pour faire un changement de pression : je m’en fous de qui est favori ou pas favori… C’est la réalité, c’est que Laidlaw-Lopez, c’est une charnière de niveau international, Fofana-Moala sont des joueurs confirmés, la première ligne de Clermont est une première ligne éprouvée. (…) On a de jeunes joueurs, qui doivent être exposés et qui, je l’espère, vont répondre présent."

3 – Clermont est plus structuré

"Vous avez quelque chose à Clermont d’hyper bien cadré, avec le poids d’une entreprise colossale (Michelin), avec un club structuré, son centre de formation, son centre d’entraînement… Et vous nous voyez, nous, parfois, c’est la bohème ! On est comme ça. J’aimerai que ce soit plus cadré parfois. On a ce côté parfois bordélique, parfois désordre. Mais avec au fond, je l’espère, un besoin de s’identifier sur ce qui compte le plus : on est un club de rugby, on parle de rugby et on a une belle équipe de rugby. Le reste, c’est accessoire."

----------------------------------

(*) Le Stade a établi de nouveaux records : nombre de points (98), essais inscrits (102) et invincibilité (14 matchs sans défaite).