Mais Lloyd Harris va payer cher ce crime de lèse-majesté en étant balayé par la suite en 4 sets par un 'Rodgeur' qui n'aura eu besoin que de cette manche pour retrouver les repères dans 'son bureau' et boucler l'affaire en moins de 2 heures (3-6, 6-1, 6-2, 6-2) face à un adversaire qui plus est diminué ; son jeune contradicteur - seulement 2 victoires sur le circuit en 2019... - fera intervenir le kiné pour une douleur à la cuisse qui, dans un contexte moins prestigieux, l'aurait probablement conduit à l'abandon.

Federer retrouvera un autre minot au prochain tour avec le vainqueur du match opposant le Britannique Jay Clarke (20 ans), bénéficiaire d'une wild-card, au qualifié américain Noah Rubin (23 ans).

