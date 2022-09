En remportant son double et son simple lors de la 3e et dernière journée de la Laver Cup, dimanche, à Londres, le Canadien Felix Auger-Aliassime a placé l'équipe du Reste du Monde en position idéale (10-8) à deux simples de la fin. Chaque victoire amenant trois points lors de la dernière journée, contre un le vendredi et deux le samedi, l'Europe, qui a remporté les quatre première éditions de la compétition, devra absolument gagner les deux dernier simples pour finir devant. Après la retraite de Roger Federer, vendredi, Auger-Aliassime (22 ans) a montré que la nouvelle génération était prête à prendre la relève en dominant avec autorité Novak Djokovic (35 ans) 6-3, 7-6 (3).

Juste avant, il avait remporté un double crucial, associé à Jack Sock, contre Andy Murray et Matteo Berrettini 2-6, 6-3, 10-8. Le Reste du Monde, emmené par John McEnroe, se retrouve dans la même situation qu'en 2019, à Genève, où il menait 11-7 avant les deux derniers simples, remportés par Federer et Alexander Zverev pour une victoire finale 13-11. L'Europe, guidée par Bjorn Borg, n'a plus le droit à l'erreur avant que Stefanos Tsitsipas ne défie Frances Tiafoe et que Casper Ruud affronte Taylor Fritz pour le dernier match qui pourrait être décisif.