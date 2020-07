UTS : Tout savoir sur la 7eme journée de compétition

Things are getting a little heated between @benoitpaire and the umpire... ⚡️#UTShowdown pic.twitter.com/JoAydilpDv

— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 28, 2020

Une place dans le dernier carré et un choc de titans



When your ranking is 𝙉𝙎𝙔𝙉𝘾 with your ambitions 😎@StefTsitsipas leads the way through Day 6 while @ThiemDomi climbs into the top 4 for the first time...

What's your dream #UTShowdown Final Four? 👇 pic.twitter.com/YcXwiqVYb4



— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 28, 2020

Garder son sang-froid. Capable du meilleur comme du pire, sur un court de tennis, Benoit Paire a plus fait le show avec les arbitres qu’avec son revers à deux mains fulgurant depuis le début du tournoi UTS. Désormais dos au mur, l'Avignonnais, qui reste sur trois défaites consécutives, dont deux cinglantes, 4-0, face à Alexei Popyrin et Matteo Berrettini, n’a plus le droit à l’erreur et doit absolument remporter ses trois derniers matchs pour rejoindre le dernier carré de ce tournoi new-look. Opposé à son jeune compatriote, Elliot Benchetrit, qui compte bien prouver qu’il n’est pas là pour faire de la figuration, « The Rebel », comme on le surnomme, devra rester concentré pendant tout le match et sortir quelques coups, dont lui seul, a le secret, pour faire le plein de confiance avant d’affronter le solide belge, David Goffin, dimanche.Si Benoit Paire nage actuellement en plein doute, Feliciano Lopez a lui retrouvé une seconde jeunesse à la Mouratouglou Tennis Academy. Arrivé sur la pointe des pieds dans cet Ultimate Tennis Shotdown, El Torero a prouvé, au fil des matchs, qu’il pouvait battre n’importe qui dans un format qui correspond parfaitement à son jeu rapide. Actuellement cinquième du classement, avec un bilan de trois victoires pour trois défaites, le vétéran espagnol compte sur son service surpuissant pour faire trembler le fantasque allemand, Dustin Brown, bon dernier du tournoi, et disputer une mini-finale face à Richard Gasquet, dimanche.Il n’a jamais aussi bien porté son nom. Surnommé « The Virtuoso », dans cet Ultimate Tennis Shotdown, Richard Gasquet a éclaboussé de sa classe ce tournoi grâce à des victoires de prestige face à Dominic Thiem et David Goffin. Plus que séduisant depuis le début de la compétition, le Bitérrois, 50joueur mondial à l’ATP, compte sur revers à une main magique pour faire trembler le jeune Alexei Popyrin, balayé par le Greek God, Stéfanos Tsitsipas, lors de la dernière journée, et faire un pas de géant vers le final four.Avant le combat de poids lourds entre Stéfanos Tsitsipas et Matteo Berrettini, place à un choc de poids plumes entre David Goffin et Corentin Moutet. Dans un match qui sent bon les amortis et les coups de génies, le Belge, dixième joueur mondial, devra se méfier de la fougue du jeune français, prêt à faire déjouer les pronostics et à rejoindre le dernier carré de cet Ultimate Tennis Shotdown.Enfin, la terre devrait trembler aux alentours de 22h. Premier du classement UTS, Stéfanos Tsitsipas veut consolider son trône tandis que Matteo Berrettini veut faire le tomber le Dieu Grec de son piédestal. Impressionnant de puissance, notamment lors de sa victoire nette et sans bavure face à Richard Gasquet, lors de la dernière journée, « The Hammer » compte bien pilonner le sixième joueur mondial avec son coup droit surpuissant. Un succès de prestige qui permettrait à l’italien de prouver qu’il est bien un candidat sérieux à la victoire finale.