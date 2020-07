UTS : Richard Gasquet file en demi-finale

Les organisateurs ont eu du flair en le surnommant "The Virtuoso". Intenable depuis le début de ce tournoi UTS, avec des victoires face à David Goffin, Dominic Thiem, Dustin Brown ou encore Corentin Moutet, Richard Gasquet a ajouté Alexei Popyrin à son tableau de chasse. Au terme d'un match où il n'a jamais vraiment été mis en danger, Ritchie a pu réviser ses gammes face à un jeune australien complètement dépassé par les événements. Une victoire facile 15-11/15-12/23-9 14-21 qui permet au français de continuer à faire le plein de confiance dans cet Ultimate Tennis Showdown.

Après un début de match plutôt serré, Richard Gasquet a enfin pu compter sur son revers à une main magique dans le money time du premier set. Deux passings de revers pour mener 11-9 et une défense de fer avec un passing en demi-volée de revers, dont lui seul à secret, pour faire tomber le Sniper et s'adjuger cette première manche.

Plus serein et au-dessus dans tous les compartiments du jeu, Ritchie va étaler sa classe et son talent dans le deuxième et troisième quart-temps. Profitant de l'agacement du jeune Popyrin, après une décision arbitrale défavorable, et d'une grossière faute directe en coup droit, le Bittérois prend le jeu en main et fait visiter le court à son adversaire. 15-12 dans le deuxième set. Du grand Richard.

The Virtuoso living up to his name again 👌@richardgasquet1 shows pure talent, taking the first quarter 14-11 against @AlexeiPopyrin99.#UTShowdown pic.twitter.com/nt1Xf5zfnk

Un festival en revers, un service précis, un Richard Gasquet au sommet de son art

— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 4, 2020 Lâché par son arme favorite, le service, Alexei Popyrin va abdiquer au fil du match. En grande difficulté sur son revers, le jeune australien ne peut rien faire sur les balles basses de Gasquet et est rapidement mené 9-3 dans cette troisième manche. Un retard fatal. De plus en plus agacé par l'insolence du niveau de jeu du français, Popyrin multiplie les fautes directes à 2 min 20 de la fin du quart-temps. Un dernier ace kické extérieur permet au virtuose français de décrocher cette troisième manche et par la même occasion le match. Piqué au vif, "The Sniper" s'adjuge le dernier set pour l'honneur, 21-14.

Not much to do against this version of @richardgasquet1 😵

We feel you, Alexei... #UTShowdown — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 4, 2020 Désormais assuré de disputer le dernier carré de ce tournoi UTS, Richard Gasquet peut rêver encore plus grand. Avec un revers à une main aussi solide et un service aussi précis, le Bittérois a les cartes en main pour inquiéter des cadors comme Stefanos Tsitsipas ou Matteo Berrettini. Réponse la semaine prochaine.