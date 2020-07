BENCHETRIT IS STILL ALIVE 💥@elbenchetrit hangs on to a chance to qualify for the semifinals with a sudden-death win against @benoitpaire.#UTShowdown pic.twitter.com/S9A8KbjSie

— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 4, 2020



"Can you come and play for me please?"

Are you surviving, @benoitpaire? 😅#UTShowdown pic.twitter.com/4f7duFQVXd



— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 4, 2020

L'Olympique de Marseille, Paul le Poulpe et mort subite



Treat after treat after treat 🍬@elbenchetrit is doing some serious damage. The Underdog is up 2-1.#UTShowdown pic.twitter.com/Y26N09IAMo

— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 4, 2020

ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN 2020

Du 14 juin au 12 juillet à Sophia-Antipolis (première édition)

3- Richard Gasquet (FRA) : 4 victoires, 2 défaites, 15 sets gagnés, 11 sets perdus

7- Corentin Moutet * : 2 victoires, 2 défaites, 10 sets gagnés, 6 sets perdus

8- Elliot Benchetrit (FRA) : 2 victoires, 2 défaites, 5 sets gagnés, 8 sets perdus

9- Benoît Paire (FRA) : 2 victoires, 5 défaites, 10 sets gagnés, 18 sets perdus

Il n'avait plus le droit à l'erreur. Avec quatre défaites et seulement deux victoires au compteur, Benoît Paire devait absolument remporter ses trois derniers matchs pour accéder au dernier carré du tournoi UTS. Mais encore très affaibli par un genou douloureux et avec des jambes raides comme un bloc de béton, le fantasque Français est tombé sous les coups d'un Elliot Benchetrit très inspiré (11-19, 14-13, 10-13, 16-10, 0-2).Surmotivé à l'idée de prouver qu'il n'était pas venu faire de la figuration, "The Underdog" a pu compter sur son service incroyable et son revers long de ligne pour faire déjouer l'Avignonnais. Toujours capable du meilleur comme du pire sur un court de tennis, Benoît Paire s'est réveillé dans le deuxième quart-temps. Très lent dans ses déplacements, le 22eme joueur mondial a privilégié les échanges courts et les montées au filet pour empocher le second acte sur le fil, 14-13.Comme à son habitude, le fantasque Français a aussi fait le show. De sa tentative de drague ratée sur la journaliste Jenny Drummond en passant par sa comparaison avec Paul le Poulpe, Benoît Paire était une nouvelle fois en très grande forme. Tellement au bout du rouleau, qu'il a annoncé en exclusivité vouloir arrêter le tennis et se lancer dans une carrière de footballeur du côté de son club de coeur, l'Olympique de Marseille. Après avoir perdu le troisième set, assez lourdement, 16/10, "The Rebel" s'est réveillé dans le quatrième acte avec des coups dont lui seul a le secret. Amorti bien touché, revers dévastateur et service surpuissant, Paire pousse Benchetrit dans ses derniers retranchements jusqu'à la mort subite.Une mort subite qui a tourné court puisque "The Underdog" n'a laissé aucune chance au trashtalkeur français et décroche une victoire de prestige face à son ami qui lui permet de continuer de rêver dans cet Ultimate Showdown Tennis. Avec désormais deux victoires au compteur, le jeune Français peut encore espérer atteindre le dernier carré de l'UTS. Il faudra commencer par battre l'Allemand Dustin Brown, aussi fantasque que lui, lors du prochain match.10- Dustin Brown (ALL) : 0 victoire, 5 défaites, 3 sets gagnés, 17 sets perdus* Remplace Lucas Pouille, blessé après ses deux premiers matchs>>> Chaque joueur dispute dix matchs. Les deux premiers du classement se qualifient directement pour les demi-finales, les joueurs classés de la troisième à la sixième place disputent un barrage.