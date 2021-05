UTS 4 : Demandez le programme !

[𝙘𝙝𝙖𝙤𝙩𝙞𝙘 𝙢𝙪𝙨𝙞𝙘 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙣𝙨𝙞𝙛𝙞𝙚𝙨]



⚡️ UTS4

🗓 May 24-25

🏟 @MouratoglouAcad

🧡 Clay pic.twitter.com/cdpoMP8EBE

— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) May 7, 2021

UTS 4

Les 24 et 25 mai 2021 à l’Académie Mouratoglou (sue terre battue)

Groupe A

Groupe B

Corentin Moutet (FRA)

Lundi 24 mai 2021

Moutet

Moutet

Mardi 25 mai 2021

Moutet

Diego Schwartzman (ARG)Grigor Dimitrov (BUL)Cristian Garin (CHI)Alexander Bublik (KAZ)Fabio Fognini (ITA)Daniil Medvedev (RUS)Taylor Fritz (USA)- FritzDimitrov - GarinSchwartzman - BublikMedvedev - FogniniSchwartzman - DimitrovMedvedev -Fritz - FogniniBublik - GarinFognini -Dimitrov - BublikFritz - MedvedevSchwartzman - Garin>>> Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le Final Four du mardi soir.>>> Les matchs se déroulent en quatre quarts-temps de huit minutes + mort subite en cas d'égalité, avec deux minutes de repos entre chaque quart-temps. Les joueurs n'ont qu'un seul service et ont quinze secondes maximum pour servir entre deux points. Les coachs seront assis à côté de leurs joueurs. Six "cartes" seront disponibles pour chaque joueur : "l'adversaire doit gagner le point en trois coups", "l'adversaire doit faire un service-volée", "deux services au lieu d'un", "un coup gagnant vaut trois points", "possibilité de servir quatre fois de suite" et "le prochain point compte double".