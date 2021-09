US Open : Et un record de plus pour Djokovic !

Novak Djokovic n’est plus qu’à une marche d’un prestigieux record, celui du plus grand nombre de titres remportés en Grand Chelem. Pour doubler Rafael Nadal et Roger Federer, tous deux bloqués à vingt unités, le numéro 1 mondial devra vaincre Daniil Medvedev ce dimanche en finale de l’US Open, comme il avait su le faire en février à l’Open d’Australie. Une victoire qui en ferait également le deuxième joueur de l’histoire à réussir le Grand Chelem calendaire dans l’ère Open, après Rod Laver en 1969. En attendant, le Serbe s’est contenté d’égaler un record de Roger Federer. Victorieux d’Alexander Zverev cette nuit dans le dernier carré de l’US Open, il s’est qualifié pour sa 31eme finale en Majeur. Plus en détails, « Nole » a joué neuf matchs pour le titre à l’Open d’Australie où il affiche un taux de réussite de 100%, six à Roland-Garros, sept à Wimbledon et désormais neuf à l’US Open.

Djokovic encore plus dans l’histoire

Il a réussi cette prouesse en 66 apparitions dans la catégorie la plus prestigieuse des tournois de tennis quand son illustre rival suisse, désormais âgé de 40 ans et pour qui le physique ne suit plus, affiche 81 participations à un Majeur. Novak Djokovic pourra dépasser le Suisse en début de saison prochaine à l’occasion de l’Open d’Australie, pour espérer devenir l’unique détenteur de ce record. Roger Federer, qui reste ancré dans les livres d’histoire du tennis, voit toutefois le Serbe lui subtiliser (une nouvelle fois) l’un de ses nombreux records, quelques mois après lui avoir volé la vedette au nombre de semaines passées au sommet du classement ATP (311 pour Djokovic en mars, 310 pour Federer). Sa victoire en cinq manches face à Alexander Zverev est sa 225eme contre un joueur du Top 10 quand Federer en totalise 224. Il s’agit de sa troisième de l’année face à l’Allemand, qui l’a privé d’un éventuel Golden Slam en l’éliminant en demi-finales des Jeux d'été. Au top physiquement et réglé comme une machine dans le jeu, Novak Djokovic continuera très certainement à faire tomber de nombreux autres records.