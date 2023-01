United Cup : La France devra créer l'exploit contre la Croatie

Ce lundi, l'équipe de France de United Cup était opposée à la Croatie. Les deux premières rencontres de l'affrontement ont eu lieu et la France n'est pas bien rentrée dans ce match, étant menée 2-0. En premier lieu, c'est Alizé Cornet qui s'est présentée sur les courts de Perth. La 36ème joueuse mondiale était opposée à l'excellente croate Donna Vekic. Leur affrontement sentait la poudre. Les deux puncheuses se sont livrées une rude bataille, finalement remportée par la Croate sur le score de 6-4, 6-3. Le match a duré 1h55. L'agressivité de Vekic a eu raison de la Française qui n'a jamais réussi à prendre le dessus à l'échange. Le premier point a donc été remporté par la Croatie.

Dans la foulée, Arthur Rinderknech devait réaliser une grande performance pour venir à bout de Borna Coric. Breaké en début de rencontre, l'ex-universitaire aux Etats-Unis a réussi à se remettre à l'endroit en fin de set et à emmener son adversaire au tie break. Cependant, le caractère du 26ème joueur mondial aura fait la différence. Rebelote dans le deuxième set, Borna Coric s'est imposé dans un second tie break sans être mis en difficulté. Résultat final 7-6, 7-6 et la Croatie mène 2-0 après la première journée.

Si c'est mal embarqué, rien n'est fini pour les Bleus qui auront l'occasion de renverser la tendance mardi. En premier lieu, Caroline Garcia sera opposée à Petra Martic. La quatrième joueuse mondiale sera évidemment favorite afin de remettre la France dans le coup pour la qualification en huitièmes de finale. Dans la foulée, Adrian Mannarino affrontera un joueur classé 100 places en dessous de lui, Borna Gojo. Tout pourrait alors se jouer lors du double mixte.