Un super tie-break dans le dernier set pour tous les Grands Chelem

Les tournois du Grand Chelem votent l'uniformisation ! A partir de cette année, tous les Majeurs auront la même règle pour les fins de derniers sets, afin d'éviter les matchs à rallonge. Alors que l'Open d'Australie avait mis en place depuis 2019 un super tie-break en 10 points dans le cinquième set pour les hommes et dans le troisième set pour les femmes, que Roland-Garros avait conservé la règle des deux jeux d'écart, que Wimbledon avait instauré un tie-break (classique, en 7 points) à partir de 12-12, et que l'US Open a adopté depuis très longtemps le tie-break classique dans le dernier set, c'est la règle de l'Open d'Australie qui vaudra désormais partout, comme l'ont annoncé les quatre tournois du Grand Chelem ce mercredi.

"Une forte volonté de créer une plus grande cohérence dans les règles"

"Au nom de l'Open d'Australie, de Roland-Garros, de Wimbledon et de l'US Open, le Comité du Grand Chelem est heureux d'annoncer la décision conjointe de jouer un tie-break de 10 points dans tous les Grands Chelems, à jouer lorsque le score atteint 6-6 dans le set final. Suite à une vaste consultation avec la communauté des arbitres de la WTA, de l'ATP, de l'ITF et du tennis, la décision du Conseil du Grand Chelem est basée sur une forte volonté de créer une plus grande cohérence dans les règles du jeu lors des Grands Chelems, et ainsi d'améliorer l'expérience des joueurs et des fans.

Cet essai, qui a été approuvé par le comité des règles du tennis régi par l'ITF, s'appliquera à tous les tournois du Grand Chelem, lors des qualifications, du simple et du double masculin, du simple et du double féminin, dans les épreuves en fauteuil roulant et junior en simple, et commencera lors de l'édition 2022 de Roland-Garros. À l'Open d'Australie, à Roland-Garros et à l'US Open, le jeu décisif en 10 points remplacera le set final pour les doubles mixtes, les doubles juniors et les doubles en fauteuil roulant.

A Wimbledon, le format restera le même que pour les autres épreuves. Dans le cadre de cet essai, si le score est de 6-6 dans le set final, le ou les vainqueurs du match seront les premiers joueurs à remporter 10 points avec un écart de deux points. Le conseil d'administration du Grand Chelem prévoit d'examiner le procès au cours d'une année complète de Grand Chelem, en consultation avec la WTA, l'ATP et l'ITF, avant de demander une modification permanente des règles." Sauf cataclysme, John Isner et Nicolas Mahut devraient donc conserver leur record du match le plus long de l'histoire, avec leurs onze heures et cinq minutes de jeu lors de Wimbledon 2010.