Ugo Humbert égalise pour la France en Coupe Davis

Après la pluie, vient le beau temps. A la suite de la défaite en deux sets de Benjamin Bonzi face à Zsombor Piros (7-6, 6-3), Ugo Humbert n'a pas traîné, lui aussi, pour s'imposer dans son match contre Marton Fucsovics, et ainsi remettre France et Hongrie à hauteur dans ce tour qualificatif de la Coupe Davis (1-1). En deux sets, le Français a fait le boulot, tranquillement, pour permettre à la sélection de Sébastien Grosjean d'égaliser (6-3, 6-2).

Ugo Humbert remet la France et la Hongrie à égalité pour sa première titularisation

Le joueur de 24 ans, 86e mondial, a donc disposé facilement de son adversaire du jour (30 ans, 71e au classement ATP). Le natif de Metz n'aura passé qu'une heure et quatorze petites minutes sur le court pour se défaire du Hongrois, de quoi permettre aux siens de souffler et retrouver de la sérénité très rapidement, ce vendredi après-midi ! Pour sa toute première titularisation en Coupe Davis, Umbert a fait fort, avec une partie solide et pleine de maîtrise. Samedi midi, en double, Nicolas Mahut et Arthur Rinderknech défieront la paire Marozsan/Valkusz, avant les simples inversés de ce vendredi.