Tennis - UTS : battu par Lopez, Dimitrov est, déjà, éliminé

UTS2 (week-ends des 25-26 juillet et 1er-2 août)

Groupe A



1 - Benoit Paire (FRA) : 1 victoire, 0 défaite, 3 sets gagnés, 1 set perdu



2 - Corentin Moutet (FRA) : 1 victoire, 1 défaite, 5 sets gagnés, 5 sets perdus

Sous pression, forcé de gagner pour ne pas perdre toute chance de qualification, Grigor Dimitrov a coulé dans le premier quart-temps. A la moindre occasion, Feliciano Lopez a pris le filet en montant sur le revers du Bulgare. Menant 6-4, l'Espagnol a utilisé sa carte "le coup suivant compte double". En gagnant ses deux services, il a pris le large : 10-4. Conséquent, l'écart a été tranquillement maintenu jusqu'à la fin du quart-temps. 14-7 en faveur du "Torero", et cinquième manche consécutive perdue par "Grigor" après sa défaite 4-0 contre Gasquet samedi.Puis, il a mis fin à la série noire. Plus en jambes dans le deuxième round, Dimitrov a remporté son premier set sur les courts de l'Ultimate Tennis Showdown. D'un cheveux. Alors qu'il perdait 14-11, il est revenu sur la fin en utilisant sa carte "le coup suivant compte double" et en profitant des erreurs de Feliciano Lopez. Dont une volée "facile", manquée à 14-14 sur l'ultime point de la manche. "J'ai joué un bon quart-temps, mais j'ai tout fait foirer sur les deux derniers coups, s'est flagellé le gaucher au changement de côté. Cette volée...""Grigor", lui, s'est évertué à ajuster sa tactique. "Je dois rester proche de ma ligne de fond contre lui ", a-t-il détaillé. Bien vu. Le droitier il s'est très vite détaché, 5-1, obligeant ainsi son adversaire à utiliser ses cartes pour revenir, 6-6, pendant que lui gardait les siennes. Et, à 9-8 contre lui, le Bulgare les a judicieusement utilisées. Grâce à l'atout doublant le point suivant s'il est gagné, il a pu reprendre de l'avance : 13-9. Suffisamment moelleux à 2 minutes de la fin, ce matelas lui a permis d'empocher la manche 16-13.Le sort du dernier acte s'est décidé dans les dernières minutes. A 10-9 contre lui, Dimitrov a commis deux doubles fautes. Puis, son adversaire a gagné les deux échanges suivants en utilisant sa carte "le point compte double". Bilan de l'opération : 14-9 pour Lopez, qui s'est finalement imposé 16-11 pour égaliser à quarts-temps partout. Place à la mort subite. Le premier homme à inscrire deux points de suite s'impose. Et, comme quelques minutes plus tôt, le Bulgare a craqué sur son service. Après avoir perdu le premier point sur l'engagement du "Torero", il a servi une nouvelle double faute sur le sien. S'il est parvenu à sortir la tête de l'eau par séquences, Grigor Dimitrov a définitivement douché ses espoirs de qualification avec cette seconde défaite du week-end. Felciano Lopez prend quant à lui la tête du groupe B en attendant le duel entre Richard Gasquet et Fernando Verdasco.2 - Richard Gasquet (FRA) : 1 victoire, 0 défaite, 4 sets gagnés, 0 set perdu3 - Alexei Popyrin (AUS) : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 3 sets perdus4 - Grigor Dimitrov (BUL) : 0 victoire, 2 défaites, 2 set gagné, 6 sets perdus3 - Dustin Brown (ALL) : 1 victoire, 1 défaite, 4 set gagné, 5 sets perdus4 - Fernando Verdasco (ESP) : 0 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 3 sets perdus>>> Chaque joueur dispute trois matchs. Le vainqueur de chaque groupe se qualifie pour les demi-finales et rejoint ainsi Alexander Zverev et Félix Auger-Aliassime, d'ores et déjà qualifiés pour le dernier carré.