🎾 La médaille de bronze sera pour l'Espagnol Carreno-Busta qui a surclassé le numéro un mondial Novak Djokovic. Pas de médaille donc pour le Serbe qui était pourtant le grand favori pour l'or #JeuxOlympiques

Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/Tki3Gsq4BI pic.twitter.com/Nw4cUsdGB4



— France tv sport (@francetvsport) July 31, 2021

Djokovic forfait en double mixte

Trois médailles olympiques pour Andy Murray, deux pour Roger Federer et Rafael Nadal... et toujours une seule pour Novak Djokovic ! Médaillé de bronze en simple à Pékin en 2008, le Serbe n'est pas parvenu à en faire autant ce samedi à Tokyo.Semblant un peu émoussé physiquement, Novak Djokovic, qui a abandonné vendredi ses rêves de "Golden Slam" en perdant contre Alexander Zverev, a perdu le premier set en se faisant breaker à 2-2 et après avoir manqué deux occasions de revenir à 5-5. Dans un deuxième set sans la moindre balle de break, le Serbe a dû sauver une balle de match à 6-5 dans le tie-break, mais a remporté trois points d'affilée pour empocher la manche.Tout s'est donc joué dans le troisième set, où l'homme aux 20 tournois du Grand Chelem a manqué une balle de break d'entrée de jeu, balançant sa raquette de rage dans les tribunes (mais il n'a pas été pénalisé) puis a perdu son service dans la foulée (2-0). L'Espagnol s'est alors montré très solide pour garder ce précieux break d'avance. Il n'a perdu que deux points sur son service jusqu'à 5-3, où il a fini par s'imposer sur sa cinquième balle de match, tombant sur le court en larmes après le dernier point !Avant de quitter Tokyo, le n°1 mondial avait l'occasion d'aller décrocher la médaille de bronze en double mixte aux côtés de Nina Stojanovic. Mais il a décidé de déclarer forfait, en raison d'une blessure à l'épaule, et c'est donc la paire australienne Ashleigh Barty - John Peers qui repart avec la médaille de bronze. Si le roi de l'ATP part bredouille de Tokyo, ce n'est pas le cas de la reine de la WTA, qui sauve l'honneur après avoir été éliminée prématurément en simple.Cette journée de samedi est consacrée à toutes les petites finales, et en double dames, les Brésilienne Laura Pigossi et Luisa Stefani ont pris le meilleur sur les Russes Veronika Kudermetova et Elena Vesnina : 4-6, 6-4, 11-9 en 2h12 après avoir sauvé quatre balles de match dans le super tie-break.