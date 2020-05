Tennis : Les joueurs reprennent l'entraînement

🎾😷La reprise pour les pros : @nmahut et @GregBarrere ont pu s’entraîner au CNE, dans des conditions sanitaires très encadrées. 📷C.Guibbaud/FFT

Les joueurs et joueuses retrouvent le chemin des courts en France cette semaine, dans des conditions certes particulières mais avec un soulagement tout de même non feint. C'est le cas à l'Académie de Patrick Mouratoglou, oùou encores'en donnent à nouveau à coeur joie sous le soleil niçois, ainsi que Nick Kyrgios en Australie.ouont aussi repris, de même queetqui ont ouvert leur séance aux médias mercredi, au Centre National d'Entraînement à Roland-Garros. « On perd très peu la sensation avec la raquette, le plus difficile c'est le service et le jeu de jambes, résume un Mahut masqué. Les pieds sont lourds, on a l'impression d'avoir des sabots et que la balle va très vite. », lui, veut encore faire preuve de patience, comme il l'a expliqué à 20 Minutes : « J’en vois qui s'entraînent au taquet et envoient des vidéos, j'ai envie de leur dire 'Si ça se trouve on ne jouera pas de l’année, alors si, au moment de la reprise, tu t’es entraîné à fond pendant huit mois, tu vas être cramé direct !' Je vais remonter à Paris pour m’entraîner au CNE, mais la fraîcheur va être importante quand on va rejouer, enfin c’est mon avis. »