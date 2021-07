Tennis (H) : Tsitsipas sera au rendez-vous des huitièmes de finale

Stefanos Tsitsipas n’a pas craint la pluie. Alors que la météo perturbe grandement le déroulement de la journée de tennis à Tokyo, le Grec a profité du court central couvert pour se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi olympique de simple messieurs. Pour cela, le numéro 4 mondial a pris le meilleur en deux manches sur Frances Tiafoe. Avec un break d’entrée de première manche puis en milieu de deuxième, Stefanos Tsitsipas et seulement deux balles de break à écarter, Stefanos Tsitsipas remporte un match largement en sa faveur (6-3, 6-4 en 1h18’). Ugo Humbert, tête de série numéro 14, ou Miomir Kecmanovic sera son adversaire pour une place en quarts de finale.



JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO (Japon, tournoi olympique, dur)

Tenant du titre : Andy Murray (GBR)



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Struff (ALL) : 6-4, 6-3

Davidovich Fokina (ESP, n°16) bat Millman (AUS) : 6-4, 6-7 (4), 6-3

Ivashka (BIE) - Kukushkin (KAZ)

Giron (USA) - Nishikori (JAP)



Zverev (ALL, n°4) bat Galan (COL) : 6-2, 6-2

Basilashvili (GEO) bat Sonego (ITA, n°13) : 6-4, 3-6, 6-4

Karatsev (RUS, n°11) - Chardy (FRA)

Broady (GBR) - Hurkacz (POL, n°7)



Schwartzman (ARG, n°8) - Machac (RTC)

Duckworth (AUS) - Khachanov (RUS, n°12)

Humbert (FRA) - Kecmanovic (SER)

Tsitsipas (GRE, n°3) bat Tiafoe (USA) : 6-3, 6-4



Carreno Busta (ESP, n°6) bat Cilic (CRO) : 5-7, 6-4, 6-4

Koepfer (ALL) bat Purcell (AUS) : 6-3, 6-0

Fognini (ITA, n°15) bat Gerasimov (BIE) : 6-4, 7-6 (4)

Medvedev (RUS, n°2) bat Nagal (IND) : 6-2, 6-1