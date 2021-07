Tennis (H) : Pas de dernier carré pour Humbert

🎾 🇫🇷 Ugo Humbert est éliminé en quart de finale par le tennisman du Comité olympique de Russie Karen Khachanov en trois sets (7-6, 4-6, 6-3) #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/C7EI4X69WD pic.twitter.com/vifCO0WdZF

— France tv sport (@francetvsport) July 29, 2021

JEUX D'ÉTÉ DE TOKYO (Japon, tournoi olympique, dur)

Quarts de finale

Chardy (FRA)

Humbert (FRA, n°14)

Huitièmes de finale

Chardy (FRA)

Humbert (FRA, n°14)

Le belle aventure d'Ugo Humbert aux Jeux Olympiques de Tokyo s'est arrêtée en quarts de finale. Après avoir éliminé Pablo Andujar, Miomir Kecmanovic et Stefanos Tsitsipas, le Français, tête de série n°14, a été battu aux porte du dernier carré par Karen Khachanov, tête de série n°12. Le Russe s'est imposé après un combat de 2h33 : 7-6, 4-6, 6-3 à l'issue d'un match où le Messin a fini par lâcher physiquement, notamment à force d'avoir des balles de break à défendre (11 pour lui, une seule pour Khachanov). Le Russe, après avoir manqué cinq balles de break dans le premier set, a fini par le remporter au jeu décisif en menant de bout en bout (7-4).Mais dans le troisième, le n°28 mondial a perdu son service à 2-1 et n'a pas eu d'occasion de revenir. Khachanov est donc assuré de disputer encore deux matchs dans ce tournoi, le premier en demi-finale contre Medvedev ou Carreno Busta. Quant à Humbert, après ce beau tournoi olympique où il dit avoir vécu un rêve, il va tenter de confirmer sa bonne forme lors de la tournée américaine, qui débutera pour lui à Toronto dans dix jours. Avec, contrairement à Tokyo, de précieux points ATP à gagner.Djokovic (SER, n°1) - Nishikori (JAP)Zverev (ALL, n°4) -bat: 7-6 (4), 4-6, 6-3)Carreno Busta (ESP, n°6) - Medvedev (RUS, n°2)bat Davidovich Fokina (ESP, n°16) : 6-3, 6-1bat Ivashka (BIE) : 7-6 (7), 6-0bat Basilashvili (GEO) : 6-4, 7-6 (5)bat Broady (GBR) : 7-6 (3), 4-6, 6-1bat Schwartzman (ARG, n°8) : 6-1, 2-6, 6-1bat Tsitsipas (GRE, n°3) : 2-6, 7-6 (4), 6-2bat Koepfer (ALL) : 7-6 (7), 6-3bat Fognini (ITA, n°15) : 6-2, 3-6, 6-2