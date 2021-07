Tennis (H) : Murray forfait en simple

Pas de triplé pour Andy Murray ! Sacré champion olympique en simple à Londres en 2012 et à Rio en 2016, le Britannique ne disputera pas le tournoi cette année. A quelques heures de débuter face au Canadien Felix Auger-Aliassime, l'ancien n°1 mondial a décidé de déclarer forfait, en raison d'une blessure au quadriceps. Il participera en revanche bien au tournoi de double avec Joe Salisbury, où il a déjà franchi le premier tour en battant la paire française Herbert-Mahut samedi. Le premier joueur à s'être imposé ce dimanche dans le tournoi masculin se nomme Karen Khachanov. Le Russe, tête de série n°12, s'est défait du Japonais Yoshihito Nishioka en trois sets et 1h49 de jeu : 3-6, 6-1, 6-2, grâce notamment à 12 aces et un seul jeu de service perdu, à 3-4 dans le premier set.



JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO (Japon, tournoi olympique, dur)

Tenant du titre : Andy Murray (GBR)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) bat Dellien (BOL) : 6-2, 6-2

Struff (ALL) bat Monteiro (BRE) : 6-3, 6-4

Millman (AUS) bat Musetti (ITA) : 6-3, 6-4

Davidovich Fokina (ESP, n°16) bat Sousa (POR) : 6-3, 6-0



Monfils (FRA, n°10) - Ivashka (BIE)

Kukushlin (KAZ) - Coria (ARG)

Gombos (SLQ) - Giron (USA)

Nishikori (JAP) - Rublev (RUS, n°5)



Zverev (ALL, n°4) - Lu (TAI)

Galan (COL) - Safwat (EGY)

Basilashvili (GEO) bat Carballes Baena (ESP) : 6-3, 6-2

Sonego (ITA, n°13) bat Daniel (JAP) : 4-6, 7-6 (6), 7-6 (3)



Karatsev (RUS, n°11) bat Paul (USA) : 6-3, 6-2

Chardy (FRA) bat Barrios (CHI) : 6-1, 7-6 (4)

Cerundolo (ARG) - Broady (GBR)

Saville (AUS) - Hurkacz (POL, n°7)



Schwartzman (ARG, n°8) - Varillas (PER)

Machac (RTC) - Sousa (POR)

Klein (SLQ) - Duckworth (AUS)

Khachanov (RUS, n°12) bat Nishioka (JAP) : 3-6, 6-1, 6-2



Humbert (FRA) bat Andujar (ESP) : 7-6 (3), 6-1

Kecmanovic (SER) bat Majchrzak (POL) : 6-4, 6-2

Kwon (COR) - Tiafoe (USA)

Kohlschreiber (ALL) - Tsitsipas (GRE, n°3)



Carreno Busta (ESP, n°6) bat Sandgren (USA) : 7-5, 6-2

Cilic (CRO) bat Menezes (BRE) : 6-7 (5), 7-5, 7-6 (7)

Koepfer (ALL) - Bagnis (ARG)

Purcell (AUS) - Auger-Aliassime (CAN, n°9)



Fognini (ITA, n°15) bat Sugita (JAP) : 6-4, 6-3

Gerasimov (BIE) bat Simon (FRA) : 4-6, 6-3, 6-4

Nagal (IND) bat Istomin (OUZ) : 6-4, 6-7 (6), 6-4

Medvedev (RUS, n°2) bat Bublik (KAZ) : 6-4, 7-6 (8)