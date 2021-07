Tennis (H) : Khachanov s'offre Carreno Busta et verra la finale

Plus d'informations à suivre.



JEUX D'ÉTÉ DE TOKYO (Japon, tournoi olympique, dur)

Tenant du titre : Andy Murray (GBR)



Demi-finales

Djokovic (SER, n°1) - Zverev (ALL, n°4)

Khachanov (RUS, n°12) bat Carreno Busta (ESP, n°6) : 6-3, 6-3



Quarts de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Nishikori (JAP) : 6-2, 6-0

Zverev (ALL, n°4) bat Chardy (FRA) : 6-4, 6-1

Khachanov (RUS, n°12) bat Humbert (FRA, n°14) : 7-6 (4), 4-6, 6-3)

Carreno Busta (ESP, n°6) bat Medvedev (RUS, n°2) : 6-2, 7-6 (5)



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Davidovich Fokina (ESP, n°16) : 6-3, 6-1

Nishikori (JAP) bat Ivashka (BIE) : 7-6 (7), 6-0

Zverev (ALL, n°4) bat Basilashvili (GEO) : 6-4, 7-6 (5)

Chardy (FRA) bat Broady (GBR) : 7-6 (3), 4-6, 6-1



Khachanov (RUS, n°12) bat Schwartzman (ARG, n°8) : 6-1, 2-6, 6-1

Humbert (FRA, n°14) bat Tsitsipas (GRE, n°3) : 2-6, 7-6 (4), 6-2

Carreno Busta (ESP, n°6) bat Koepfer (ALL) : 7-6 (7), 6-3

Medvedev (RUS, n°2) bat Fognini (ITA, n°15) : 6-2, 3-6, 6-2