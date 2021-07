Tennis (H) : Herbert sera bien là

Voir cette publication sur Instagram















































Herbert et Mahut ont une revanche à prendre

Bonne nouvelle pour le tennis français.Victime d'une légère lésion à la cuisse droite il y a quelques jours, lors du match contre la paire Jérémy Chardy - Fabrice Martin au 2eme tour à Wimbledon, l'Alsacien avait alors été contraint à l'abandon sur le gazon londonien. Depuis, le Français a passé un IRM qui lui a permis de lever les derniers doutes quant à sa présence dans la capitale nippone. Ainsi, « P2H » va donc s'envoler pour le Japon en compagnie de Nicolas Mahut, avec qui il formera une paire française susceptible de glaner une médaille aux JO. « En partance pour Tokyo.J’ai eu très peur après Wimbledon mais l’IRM de contrôle passée hier (jeudi) était très positive et me permet de faire partie de la délégation tennis. A nous de jouer maintenant », a ainsi déclaré l'intéressé, via son compte Instagram.En forme ces derniers temps, la paire française vient en effet de remporter un 5eme titre en Grand Chelem, à Roland-Garros courant juin, puis avait enchaîné avec le tournoi du Queen's, avant d'être stoppée par la blessure d'Herbert à Wimbledon.Pour rappel, Alizé Cornet, Fiona Ferro, Carolina Garcia, Kristina Mladenovic, Jérémy Chardy, Ugo Humbert, Gaël Monfils et Gilles Simon représenteront également le tennis français à Tokyo. A quelques jours du début de la compétition, la présence de « P2H » est une bonne chose pour la délégation des Bleus.