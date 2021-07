🎾🇫🇷 Jérémy Chardy s'est imposé face au 24e joueur mondial Aslan Karatsev. Une victoire en trois manches (7-5/4-6/6-3).

Au prochain tour, il affrontera le vainqueur du match entre Liam Broady (143) et Hubert Hurkacz (12).



Tsitsipas et Schwartzman solides

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO (Japon, tournoi olympique, dur)

2eme tour

Chardy (FRA)

Humbert (FRA)

Un Français en huitièmes de finale ! Jérémy Chardy a signé une belle performance au 2eme tour du tournoi olympique, en sortant la tête de série n°11 et révélation du début de saison, Aslan Karatsev.Auteur de 20 aces, il a réussi à remporter le premier set après avoir été mené 4-2, puis a perdu le deuxième en se faisant breaker d'entrée. Dans le troisième, il a signé le break décisif à 4-3, avant de conclure sans trembler. Le 68eme mondial verra donc les huitièmes de finale, contre le Britannique Liam Broady, 143eme, qui a créé la surprise en battant le demi-finaliste de Wimbledon Hubert Hurkacz sur le score de 7-5, 3-6, 6-3 en 2h14, malgré les 16 aces du Polonais. Mais avant, il va jouer en double avec Gaël Monfils face à la paire allemande Zverev-Struff.Stefanos Tsitsipas n’a pas craint la pluie. Alors que la météo perturbe grandement le déroulement de la journée de tennis à Tokyo,Pour cela, le numéro 4 mondial a pris le meilleur en deux manches sur Frances Tiafoe. Avec un break d’entrée de première manche puis en milieu de deuxième, Stefanos Tsitsipas et seulement deux balles de break à écarter,. Ugo Humbert, tête de série numéro 14, ou Miomir Kecmanovic sera son adversaire pour une place en quarts de finale. Dans le même quart de tableau, Diego Schwartzman, tête de série n°8, s'est défait logiquement du Tchèque Tomas Machac (148eme mondial), sur le score de 6-4, 7-5 en 2h03, dans un match où il a été un malmené (breaké trois fois en trois occasions) mais a réussi à s'en sortir en breakant une dernière fois à 5-5 dans le deuxième set. L'Argentin sera opposé en huitièmes de finale au Russe Karen Khachanov, qui a dominé James Duckworth : 7-5, 6-1 en 1h24, après avoir pourtant été mené 3-1 dans le premier set.bat Struff (ALL) : 6-4, 6-3bat Millman (AUS) : 6-4, 6-7 (4), 6-3bat Kukushkin (KAZ) : 6-7 (4), 6-3, 6-3Giron (USA) - Nishikori (JAP)bat Galan (COL) : 6-2, 6-2bat Sonego (ITA, n°13) : 6-4, 3-6, 6-4bat Karatsev (RUS, n°11) : 7-5, 4-6, 6-3bat Hurkacz (POL, n°7) : 7-5, 3-6, 6-3bat Machac (RTC) : 6-4, 7-5bat Duckworth (AUS) : 7-5, 6-1- Kecmanovic (SER)bat Tiafoe (USA) : 6-3, 6-4bat Cilic (CRO) : 5-7, 6-4, 6-4bat Purcell (AUS) : 6-3, 6-0bat Gerasimov (BIE) : 6-4, 7-6 (4)bat Nagal (IND) : 6-2, 6-1