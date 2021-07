Tennis (F) : Qualification sans soucis pour Osaka, Krejcikova et Muguruza

Naomi Osaka compte peser sur le tournoi de tennis féminin des Jeux d'été de Tokyo. La Japonaise, tête de série numéro 2, n’a pas été inquiétée par Viktorija Golubic en seizièmes de finale. Avec un break dans la première manche et deux dans la deuxième, la numéro 2 mondiale s’est qualifiée (6-3, 6-2 en 1h07’) avec Marketa Vondrousova ou Mihaela Buzarnesco qui sera son adversaire pour une place en quarts de finale. Sacrée à Roland-Garros et tête de série numéro 8, Barbora Krejcikova sera également au rendez-vous des huitièmes de finale. Opposée à la Canadienne Leylah Anne Fernandez, la Tchèque a trop rarement été inquiétée, ne concédant qu’un break en toute fin de rencontre avant de conclure (6-2, 6-4 en 1h16’), avec Belinda Bencic ou Misaki Doi qui sera sa prochaine adversaire. Septième dans la hiérarchie, Garbiñe Muguruza a pris le meilleur sur Qiang Wang pour se hisser en huitièmes de final (6-3, 6-0 en 1h02’), avec Petra Kvitova ou Alison Van Uytvanck qui sera sur son chemin en huitièmes de finale.



JEUX D'ETE DE TOKYO (Japon, tournoi olympique, dur)

Tenante du titre : Monica Puig ( PRC)



2eme tour

Sorribes Tormo (ESP) - Ferro (FRA)

Pavlyuchenkova (RUS, n°13) bat Friedsam (ALL) : 6-1, 6-1

Bencic (SUI, n°9) - Doi (JAP)

Krejcikova (RTC, n°8) bat Fernandez (CAN) : 6-2, 6-4



Sabalenka (BLR, n°3) - Vekic (CRO)

Rybakina (KAZ, n°15) bat Peterson (SUE) : 6-2, 6-3

Kvitova (RTC, n°10) - Van Uytvanck (BEL)

Muguruza (ESP, n°7) bat Wang (CHN) : 6-3, 6-0



Pliskova (RTC, n°5) - Suarez Navarro (ESP)

Giorgi (ITA) bat Vesnina (RUS) : 6-3, 6-1

Sakkari (GRE, n°14) bat Stojanovic (SER) : 6-1, 6-2

Tomljanovic (AUS) - Svitolina (UKR, n°4)



Swiatek (POL, n°6) - Badosa (ESP)

Putintseva (KAZ) - Alexandrova (RUS)

Vondrousova (RTC) - Buzarnescu (ROU)

Osaka (JAP, n°2) bat Golubic (SUI) : 6-3, 6-2