Un petit tour et puis s'en va pour Kristina Mladenovic au tournoi olympique de Tokyo. La Française, première à entrer en lice ce samedi, a été éliminée par l'Espagnole Paula Badosa après un match de 2h44 : 6-7, 6-3, 6-0. En grosse difficultés au service, avec sept doubles-fautes au compteur et 21 balles de break à défendre, la Française a remporté le premier set 7-4 au tie-break puis a perdu le deuxième en se faisant breaker à 1-0 (et en ratant trois balles de débreak) puis a complètement craqué dans la troisième, où elle n'a marqué que dix points. "Kiki" va désormais pouvoir se concentrer sur le double, où elle fera équipe avec Caroline Garcia. Du côté des favorites, les têtes de série n°6, 8 et 13 n'ont pas passé beaucoup de temps sur le court. Iga Swiatek n'a laissé que quatre jeux à Mona Barthel pour s'imposer 6-4, 6-4 (deux breaks concédés tout de même), Barbora Krejcikova a profité de l'abandon de son adversaire Zarina Diyas à 5-2 dans le premier set, et Anastasia Pavlyuchenkova a déroulé contre Sara Errani pour s'imposer 6-0, 6-1 en 1h06. Ça passe également pour la tête de série n°15, Elena Rybakina, tombeuse de Samantha Stosur (6-4, 6-2 sans avoir la moindre balle de break à défendre) et pour la n°14 Maria Sakkari, tombeuse d'Anett Kontaveit sur le score de 7-5, 6-2.



JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO (Japon, tournoi olympique, dur)

Tenante du titre : Monica Puig ( PRC)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Sorribes Tormo (ESP)

Ferro (FRA) - Sevastova (LAT)

Friedsam (ALL) bat Watson (GBR) : 7-6 (5), 6-3

Pavlyuchenkova (RUS, n°13) bat Errani (ITA) : 6-0, 6-1



Bencic (SUI, n°9) - Pegula (USA)

Doi (JAP) - Zarazua (MEX)

Fernandez (CAN) bat Yastremska (UKR) : 6-3, 3-6, 6-0

Krejcikova (RTC, n°8) bat Diyas (KAZ) : 5-2 abandon



Sabalenka (BLR, n°3) - Linette (POL)

Garcia (FRA) - Vekic (CRO)

Peterson (SUE) bat Sherif (EGY) : 7-5, 7-6 (1)

Rybakina (KAZ, n°15) bat Stosur (AUS) : 6-4, 6-2



Kvitova (RTC, n°10) - Polini (ITA)

Jorovic (SER) - Van Uytvanck (BEL)

Cepede Royg (PAR) - Wang (CHN)

Kudermetova (RUS) - Muguruza (ESP, n°7)



Pliskova (RTC, n°5) - Cornet (FRA)

Suarez Navarro (ESP) - Jabeur (TUN)

Ostapenko (LAT) - Vesnina (RUS)

Giorgi (ITA) - Brady (USA, n°11)



Sakkari (GRE, n°14) bat Kontaveit (EST) : 7-5, 6-2

Stojanovic (SER) bat Hibino (JAP) : 6-3, 6-3

Shvedova (KAZ) - Tomljanovic (AUS)

Siegemund (ALL) - Svitolina (UKR, n°4)



Swiatek (POL, n°6) bat Barthel (ALL) : 6-2, 6-2

Badosa (ESP) bat Mladenovic (FRA) : 6-7 (4), 6-3, 6-0

Putintseva (KAZ) - Podoroska (ARG)

Aleksandrova (RUS) - Mertens (BEL, n°12)



Bertens (PBS, n°16) - Vondrousova (RTC)

Buzarnescu (ROU) - Riske (USA)

Golubic (SUI) bat Osorio Serrano (COL) : 6-4, 6-1

Zheng (CHN) - Osaka (JAP, n°2)