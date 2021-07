🎾 La Niçoise Alizé Cornet s'incline sèchement 6/1 6/3 face à la Tchèque Karolina Pliskova, tête de série numéro 5, au premier tour du tournoi de tennis #Tennis #Tokyo2020 #JeuxOlympiques

Barty au tapis !

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO (Japon, tournoi olympique, dur)

1er tour

Ferro (FRA)

Garcia (FRA)

Cornet (FRA)

Mladenovic (FRA)

Une deuxième Française éliminée lors du tournoi olympique de tennis. Après Kristina Mladenoivc samedi, c'est Alizé Cornet qui a pris la porte dimanche. Il faut dire que la Niçoise, 66eme mondiale, n'avait pas été gâtée au tirage au sort en héritant de la n°7 mondiale et finaliste du dernier Wimbledon, Karolina Pliskova.Elle a rapidement mené 3-0 dans ce match, avant de perdre l'un de ses breaks d'avance mais reprendre le service de la Française à deux reprises pour conclure le set. Dans le deuxième, un break à 1-0 a permis à Pliskova de l'emporter. En revanche, ça passe pour la troisième Française en lice, Fiona Ferro, qui a renverse Anastasija Sevastova. La n°64 mondiale s'est imposée 2-6, 6-4, 6-2 en 2h12 contre la n°53, qu'elle affrontait pour la première fois. Dans ce match à 30 balles de break et onze breaks, la Française était très mal partie en étant menée 6-2, 6-0, mais elle a réussi un magnifique retournement de situation, avec trois breaks dans chacun des deux derniers sets.La sensation de la journée est venue de l'élimination de la n°1 mondiale et grande favorite, Ashleigh Barty. La gagnante de Wimbledon est tombée de très haut en s'inclinant contre l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, 48eme mondiale, qu'elle affrontait pour la première fois.Menée 4-1 dans le premier set, Barty est revenue à 4-3 et a eu deux balles de 4-4, mais a finalement lâché le set. Dans le deuxième, elle s'est fait breaker à 3-3 et 5-3 et s'arrête donc dès le premier tour ! C'est donc l'Espagnole qui affrontera Fiona Ferro. Qualification en revanche de la n°3 mondiale, Aryna Sabalenka, qui n'a fait qu'une bouchée de la Polonaise Magda Linette en s'imposant 6-2, 6-1 en 1h09. A noter également l'élimination de la n°15 mondiale, Jennifer Brady, en deux sets contre l'Italienne Camila Giorgi (6-3, 6-2).bat Barty (AUS, n°1) : 6-4, 6-3bat Sevastova (LET) : 2-6, 6-4, 6-2bat Watson (GBR) : 7-6 (5), 6-3bat Errani (ITA) : 6-0, 6-1bat Pegula (USA) : 6-3, 6-3bat Zarazua (MEX) : 6-3, 6-2bat Yastremska (UKR) : 6-3, 3-6, 6-0bat Diyas (KAZ) : 5-2 abandonbat Linette (POL) : 6-2, 6-1- Vekic (CRO)bat Sherif (EGY) : 7-5, 7-6 (1)bat Stosur (AUS) : 6-4, 6-2Kvitova (RTC, n°10) - Polini (ITA)Jorovic (SER) - Van Uytvanck (BEL)bat Cepede Royg (PAR) : 6-4, 6-3Kudermetova (RUS) - Muguruza (ESP, n°7)bat: 6-1, 6-3Suarez Navarro (ESP) - Jabeur (TUN)Ostapenko (LAT) - Vesnina (RUS)bat Brady (USA, n°11) : 6-3, 6-2bat Kontaveit (EST) : 7-5, 6-2bat Hibino (JAP) : 6-3, 6-3Shvedova (KAZ) - Tomljanovic (AUS)Siegemund (ALL) - Svitolina (UKR, n°4)bat Barthel (ALL) : 6-2, 6-2bat: 6-7 (4), 6-3, 6-0bat Podoroska (ARG) : 6-7 (4), 3-1 abandonAleksandrova (RUS) - Mertens (BEL, n°12)bat Bertens (PBS, n°16) : 6-4, 3-6, 6-4bat Riske (USA) : 6-7 (0), 7-5, 6-4bat Osorio Serrano (COL) : 6-4, 6-1Zheng (CHN) - Osaka (JAP, n°2)