Garcia prend aussi la porte

Barty au tapis !

Osaka renoue avec la victoire, Svitolina en trois sets



Une deuxième Française éliminée lors du tournoi olympique de tennis. Après Kristina Mladenoivc samedi, c'est Alizé Cornet qui a pris la porte dimanche. Il faut dire que la Niçoise, 66eme mondiale, n'avait pas été gâtée au tirage au sort en héritant de la n°7 mondiale et finaliste du dernier Wimbledon, Karolina Pliskova. Sans surprise, la Tchèque s'est imposée 6-1, 6-3 en 1h03. Elle a rapidement mené 3-0 dans ce match, avant de perdre l'un de ses breaks d'avance mais reprendre le service de la Française à deux reprises pour conclure le set. Dans le deuxième, un break à 1-0 a permis à Pliskova de l'emporter. En revanche, ça passe pour la troisième Française en lice, Fiona Ferro, qui a renverse Anastasija Sevastova. La n°64 mondiale s'est imposée 2-6, 6-4, 6-2 en 2h12 contre la n°53, qu'elle affrontait pour la première fois. Dans ce match à 30 balles de break et onze breaks, la Française était très mal partie en étant menée 6-2, 6-0, mais elle a réussi un magnifique retournement de situation, avec trois breaks dans chacun des deux derniers sets.Fiona Ferro sera finalement la seule Française au deuxième tour. Après Alizé Cornet, Caroline Garcia a quitté le tournoi olympique dès son entrée en lice. La Tricolore s’est inclinée en trois manches face à la Croate Donna Vekic. Cette dernière a pris un très bon départ avec une série de cinq jeux remportés pour mener cinq jeux à un puis, à sa première occasion, conclure le premier set. Dos au mur, Caroline Garcia a réagi avec le break d’entrée mais Donna Vekic a immédiatement réagi pour revenir à deux jeux partout. A partir de là, les deux joueuses n’ont pas su convertir leurs balles de break et se sont expliquées au jeu décisif. Un tiebreak marqué par beaucoup de points perdus au service mais, remportant quatre points consécutifs, la Française a su recoller à une manche partout. A l’inverse du deuxième set, c’est Donna Vekic qui a fait le break d’entrée avant de voir Caroline Garcia réagir immédiatement pour revenir à deux jeux partout. Mais le sixième jeu a permis à la Croate de faire la différence et de se détacher irrémédiablement pour une victoire conclue à sa première balle de match (6-2, 6-7, 6-3 en 2h50’). Donna Vekic retrouvera la tête de série numéro 3 Aryna Sabalenka au deuxième tour. Petra Kvitova, porte-drapeau de la République tchèque et tête de série numéro 10, s’est également qualifiée aux dépens de Jasmine Paolini (6-4, 6-3 en 1h11’).La sensation de la journée est venue de l'élimination de la n°1 mondiale et grande favorite, Ashleigh Barty. La gagnante de Wimbledon est tombée de très haut en s'inclinant contre l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, 48eme mondiale, qu'elle affrontait pour la première fois. L'Australienne a été éliminée sur le score de 6-3, 6-3 en 1h34, en perdant cinq fois son service. Menée 4-1 dans le premier set, Barty est revenue à 4-3 et a eu deux balles de 4-4, mais a finalement lâché le set. Dans le deuxième, elle s'est fait breaker à 3-3 et 5-3 et s'arrête donc dès le premier tour ! C'est donc l'Espagnole qui affrontera Fiona Ferro. Qualification en revanche de la n°3 mondiale, Aryna Sabalenka, qui n'a fait qu'une bouchée de la Polonaise Magda Linette en s'imposant 6-2, 6-1 en 1h09. A noter également l'élimination de la n°15 mondiale, Jennifer Brady, en deux sets contre l'Italienne Camila Giorgi (6-3, 6-2).Absente des courts depuis sa victoire le 30 mai au premier tour de Roland-Garros, qui avait précédé son forfait "pour raisons personnelles", Naomi Osaka a renoué avec la compétition contre la Chinoise Saisai Zheng. Et deux jours après avoir allumé la vasque olympique, la n°2 mondiale s'est imposée 6-1, 6-4 en 1h28, grâce notamment à six aces et en sauvant les six balles de break que s'est procuré son adversaire. Garbine Muguruza, tête de série n°7, est bien entrée dans son tournoi également, avec une victoire 7-5, 7-5 en 2h02 contre Veronika Kudermetova dans un match à huit breaks. Tête de série n°12, Elise Mertens ne succédera pas à sa compatriote Justine Henin, sacrée en 2004 à Athènes, suite à sa défaite 4-6, 6-4, 6-4 contre Ekaterina Alexandrova après 2h51 de jeu et un total de 17 doubles-fautes (10 pour la Russe, 7 pour la Belge). Elina Svitolina, tête de série n°4, a remporté son premier match de simple en tant que Madame Monfils, en disposant de l'Allemande Laura Siegemund : 6-3, 5-7, 6-4 en 3h06. L'Ukrainienne a eu 21 balles de break à défendre et son adversaire 14, et il y a eu un total de treize breaks dans ce match.Sorribes Tormo (ESP) -Friedsam (ALL) - Pavlyuchenkova (RUS, n°13)Bencic (SUI, n°9) - Doi (JAP)Fernandez (CAN) - Krejcikova (RTC, n°8)Sabalenka (BLR, n°3) - Vekic (CRO)Peterson (SUE) - Rybakina (KAZ, n°15)Kvitova (RTC, n°10) - Van Uytvanck (BEL)Wang (CHN) - Muguruza (ESP, n°7)Pliskova (RTC, n°5) - Suarez Navarro (ESP)Vesnina (RUS) - Giorgi (ITA)Sakkari (GRE, n°14) - Stojanovic (SER)Tomljanovic (AUS) - Svitolina (UKR, n°4)Swiatek (POL, n°6) - Badosa (ESP)Podoroska (ARG) - Alexandrova (RUS)Vondrousova (RTC) - Buzarnescu (ROU)Golubic (SUI) - Osaka (JAP, n°2)bat Barty (AUS, n°1) : 6-4, 6-3bat Sevastova (LET) : 2-6, 6-4, 6-2bat Watson (GBR) : 7-6 (5), 6-3bat Errani (ITA) : 6-0, 6-1bat Pegula (USA) : 6-3, 6-3bat Zarazua (MEX) : 6-3, 6-2bat Yastremska (UKR) : 6-3, 3-6, 6-0bat Diyas (KAZ) : 5-2 abandonbat Linette (POL) : 6-2, 6-1bat: 6-2, 6-7 (2), 6-3bat Sherif (EGY) : 7-5, 7-6 (1)bat Stosur (AUS) : 6-4, 6-2bat Paolini (ITA) : 6-4, 6-3bat Jorovic (SER) : 6-3, 6-2bat Cepede Royg (PAR) : 6-4, 6-3bat Kudermetova (RUS) : 7-5, 7-5bat: 6-1, 6-3bat Jabeur (TUN) : 6-4, 6-1bat Ostapenko (LET) : 6-4, 6-7 (2), 6-4bat Brady (USA, n°11) : 6-3, 6-2bat Kontaveit (EST) : 7-5, 6-2bat Hibino (JAP) : 6-3, 6-3bat Shvedova (KAZ) : 7-5, 3-2 abandonbat Siegemund (ALL) : 6-3, 5-7, 6-4bat Barthel (ALL) : 6-2, 6-2bat: 6-7 (4), 6-3, 6-0bat Putintseva (KAZ) : 6-7 (4), 3-1 abandonbat Mertens (BEL, n°12) : 4-6, 6-4, 6-4bat Bertens (PBS, n°16) : 6-4, 3-6, 6-4bat Riske (USA) : 6-7 (0), 7-5, 6-4bat Osorio Serrano (COL) : 6-4, 6-1bat Zheng (CHN) : 6-1, 6-4