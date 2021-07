Tennis (F) : Bencic en finale

Cinq ans après la médaille d'argent décrochée par Martina Hingis et Timea Bacsinszky en double féminin à Rio, le tennis féminin suisse va décrocher une nouvelle médaille olympique ! Elle sera en or ou en argent, et sera apportée par Belinda Bencic. La n°12 mondiale, après avoir éliminé l'Américaine Pegula, la Japonaise Doi, la Tchèque Krejcikova et la Russe Pavlyuchenkova, s'est imposée en demi-finale contre la Kazakhe Elena Rybakina (n°20), qu'elle affrontait pour la première fois, sur le score de 7-6, 4-6, 6-3 en 2h45. Malgré ses 12 doubles-fautes et malgré les 14 aces de son adversaire, Bencic a fini par remporter ce match marqué par douze breaks. Elle a notamment gagné le premier 7-2 au tie-break après avoir sauvé cinq balles de set un peu plus tôt dans le set, à 5-4 et 6-5. Dans le deuxième, elle a mené 2-0 avant de perdre deux fois son service. Puis elle a été menée 3-2 40-30 par Rybakina, avant de remporter les quatre derniers jeux du match. Belinda Bencic, qui dispute également les demi-finales du double ce jeudi, affrontera en finale Elina Svitolina (2-2 dans les confrontations) ou Marketa Vondrousova (1-0 pour la Tchèque).



JEUX D'ÉTÉ DE TOKYO (Japon, tournoi olympique, dur)

Tenante du titre : Monica Puig ( PRC)



Demi-finales

Bencic (SUI, n°9) - Rybakina (KAZ, n°15)

Svitolina (UKR, n°4) - Vondrousova (RTC)



Quarts de finale

Bencic (SUI, n°9) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°13) : 6-0, 3-6, 6-3

Rybakina (KAZ, n°15) bat Muguruza (ESP, n°7) : 7-5, 6-1

Svitolina (UKR, n°4) bat Giorgi (ITA) : 6-4, 6-4

Vondrousova (RTC) bat Badosa (ESP) : 6-3, abandon