Tennis : Djokovic forfait à Indian Wells

La nouvelle est tombée cette nuit, Novak Djokovic est interdit d'entrer aux États-Unis. Non vacciné contre le Covid-19, le Serbe espérait obtenir une dérogation spéciale de la part des autorités locales. Mais les soutiens de la Fédération américaine et des organisateurs de l'US Open n'auront rien changé, il n'aura pas de traitement de faveur.

Forfait à Miami aussi ?

Le coup est dur pour Djokovic Washington n'autorise pas l'entrée dans le pays aux voyageurs internationaux non vaccinés. Cette mesure ne doit pas changer avant au mieux la mi-avril. Avec le tournoi d'Indian Wells puis le Masters 1000 de Miami à partir du 22 mars, ce sont deux gros tournois que le Serbe va manquer. Non vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic n'a pas reçu l'autorisation d'entrer aux États-Unis et a déclaré forfait pour le Masters 1000 d'Indian Wells.

C'est une mauvaise semaine pour Djoko battu en demi-finale à Dubaï face à Medvedev. Son dernier match sur le sol américain remonte désormais à 2021 à Flushing Meadows. Il espère désormais pouvoir rejouer pour l'US Open 2023, d'ici là les autorités américaines auront levé les restrictions sur les non-vaccinés.