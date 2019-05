Rome: Tsitsipas rejoint Federer, Kvitova abandonne

Stefanos Tsitsipas a éliminé Fabio Fognini (6-4, 6-3) en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome. C'est donc lui qui retrouvera Roger Federer vendredi. Pour son entrée en lice, plus tôt dans la journée, Tsitsipas avait déjà vaincu un Italien, Jannik Sinner (6-3, 6-2). C'était décidément la soirée des Grecs, puisque dans le tableau féminin, Petra Kvitova a arrêté dans le troisième set contre Maria Sakkari. Blessée à la jambe gauche, la Tchèque était menée de deux breaks dans l'ultime manche (7-5, 5-7, 4-0 Ab.). C'est a priori une bonne nouvelle pour Kristina Mladenovic, qui retrouvera donc Sakkari en quarts, et non la n°5 mondiale (tête de série n°2).