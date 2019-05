Rome: Les organisateurs ont trouvé la parade pour la billetterie... 

La pluie, tombée sans discontinuer sur la Ville Éternelle, a provoqué le report de toutes les rencontres de la journée de mercredi. Un casse-tête pour les organisateurs qui avaient sciemment augmenté (et même doublé) le prix des places pour l'entrée en lice de Roger Federer, couplée à celle Rafael Nadal.

Les patrons du tournoi ont trouvé la parade. Les possesseurs de billets pour mercredi pourront assister jeudi aux deux premières rencontres jeudi matin, qui débuteront exceptionnellement à 10 heures au lieu de 11 heures. Les spectateurs qui avaient acheté des places pour jeudi, eux, auront droit aux matches qui suivront sur le Centrale et le Grandstand, à partir de 13 heures...

Le programme détaillé de la journée de jeudi n'a pas encore été communiqué.

Daily-session and night-session are postponed to tomorrow.

