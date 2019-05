Roland-Garros dans le Top 3 de Federer

IL est de retour. Quatre ans après son élimination dès les quarts de finale face à son compatriote Stan Wawrinka, Roger Federer s’apprête en effet à retrouver les courts de Roland-Garros pour y disputer le majeur parisien. Un tournoi pour lequel l’ancien numéro un mondial ne nourrit pas d’ambitions particulières. "J’ai bien débuté cette saison, je sais que sur terre tout est possible mais je pense que j’ai plus d’adversaires sur terre, a-t-il ainsi expliqué dans une interview accordée à L’Equipe. Contre les meilleurs au top de leur forme, c’est plus difficile de contrôler le résultat. Honnêtement, c’est une bonne chose d’arriver à Roland avec beaucoup moins d’attentes."

Et à l’en croire, le plaisir est de toute façon ailleurs. "Il y a encore plus de plaisir à revenir cette année", a-t-il d’ailleurs assuré avant de dire tout le bien qu’il pensait de Roland-Garros malgré des résultats forcément moins flamboyants que sur les autres tournois du Grand Chelem. "Après les finales perdues et le soutien que j’ai toujours eu pendant la quinzaine, c’est magnifique, a-t-il d’ailleurs retenu. Je ne peux pas demander plus. C’est pour ça que c’est clairement dans mon top 3."

Ça m’a énormément touché. Peut-être plus que partout ailleurs. Roger Federer

Roger Federer a notamment été particulièrement marqué par son sacre en 2009 après trois défaites consécutives en finale face à Rafael Nadal. Un triomphe dans lequel le public de la Porte d’Auteuil a joué un rôle décisif. "Les spectateurs m’ont énormément poussé en 2009, ils voulaient voir Federer gagner ce Roland, c’était un peu 'le mec qui le mérite, il est cool, j’aime bien son jeu, ça me fait penser à Yannick Noah avec les chips, je ne sais pas quoi (sourire)', s’est ainsi souvenu le Suisse. Honnêtement, ça m’a énormément touché. Peut-être plus que partout ailleurs. C’est pour ça que c’était difficile de prendre la décision de ne pas venir les trois dernières années."

Quatre ans après, Roger Federer est de retour et le natif de Bâle assure qu’il ne vient pas pour faire ses adieux à Roland-Garros. "Ce n’est pas l’idée, a-t-il affirmé. J’ai pris cette décision pour cette année. A mon âge (38 ans cet été), avec tout ce qui se passe, je ne connais pas la suite."