Patrick Bosso et son expérience à l'Open 13 de Marseille

Patrick Bosso, comment avez-vous préparé votre premier match à commenter qui opposera Gaston à Novak ?

J’ai préparé des fiches, j’ai regardé toute la nuit les matchs des joueurs qui vont jouer. J’ai étudié leur jeu. J’ai appelé leurs parents pour savoir s’ils sont en forme, ce qu’ils ont mangé ce matin, si tout va bien dans leur vie. Je suis vraiment au taquet, je suis prêt ! Autant en football, il faut apprendre 22 noms, là, il y’en a que deux. Si vous voulez, je peux vous dire un scoop sans trop m’avancer : Novak va passer la balle à Gaston, ensuite, Gaston va repasser la balle à Novak, ensuite, Novak va repasser la balle à Gaston. Voilà, j’espère vraiment que je ne vous ai pas tout balancé le match à l’avance. C’est une info exclusive, vous pouvez la balancer. Et ça risque de durer comme ça 1h30 !

Vous avez connu l’Open 13. Quels souvenirs ce Tournoi vous rappelle-t-il ?

Les premiers souvenirs de ce tournoi c’est d’abord la chance de voir des joueurs de tennis en vrai. Le bruit des balles, le court, le public… Comme vous le savez, je suis plus football mais aller voir des professionnels comme ça, quelque soit le sport, c’est toujours agréable. Aujourd’hui, l’Open 13 risque d’être un peu plus calme. D’ailleurs, il porte vraiment bien son nom…on sera 13 dans la salle.



En quoi est-ce important d’avoir un évènement tennis pour une ville comme Marseille ?

Tout d’abord, ça doit satisfaire les fans de tennis. Il n’y pas que des personnes qui aiment le football à Marseille. Quand j’ai la chance de pouvoir venir ici, je n’hésite pas. Je ne suis pas un spécialiste mais dès que j’en ai l’occasion, je viens. Il n’y a pas que le stade Vélodrome même si c’est vrai qu’il prend pas mal de place.

Avez-vous un moment tennis qui vous a marqué ?

Il y a longtemps, je travaillais à l’Open de Bercy. Je vendais des programmes au palais Omnisports. « Demandez le programme, demandez le programme », vous voyez le truc. On arrivait bien avant que les matchs commencent du coup, j’ai le souvenir d’entraînements et de services dans des salles vides sans l’adrénaline d’un match. Et notamment les entraînements de Boris Becker. Alors je ne sais pas quel âge il faut avoir pour se souvenir de Boris Becker. Je n’aurais pas voulu être la balle…

Quel joueur appréciez-vous voir jouer ?

J’apprécie Benoît Paire, on ne sait pas ce qu’il va se passer. Le pire ou le meilleur. C’est un peu comme la vie. La vie, on ne sait jamais ce qui va se passer. Il n’y a que les abrutis qui pensent que tout va se passer comme ils se l’imaginent. Avec Benoît Paire, il y a de l’émotion et on ne sait pas quel sera le résultat.

Pour finir, cette semaine à l’Open 13 va-t-elle vous redonner le sourire après l’élimination de l’OM en Coupe de France ?

C’est ça votre dernière question ? Mais enfin… Franchement, ça m’étonnerait. Là, on a touché le fond de la piscine comme dirait Isabelle Adjani. Bon voilà quoi…qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le silence est la meilleure des réponses dans ce genre de situation.