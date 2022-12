Open d'Australie : Rafael Nadal donne déjà rendez-vous à Novak Djokovic

Cette saison, Rafael Nadal a remporté ce tournoi du Grand Chelem au terme d'une finale en cinq sets dantesques contre le Russe Daniil Medvedev, alors que Novak Djokovic se retrouvait banni du territoire australien en raison d'un imbroglio politico-juridique lié à son statut vaccinal. L'Australie a depuis levé l'obligation pour les visiteurs de présenter une preuve de vaccination contre le Covid-19 et permis au Serbe de revenir. Il a atterri mardi. "Novak est là, c'est bon pour le tennis, bon probablement pour les fans", a déclaré à Sydney Rafael Nadal, 22 titres du Grand Chelem et heureux de retrouver son rival, qui en totalise un de moins. L'Open d'Australie commence le 16 janvier et s'achève le 29 janvier.

L'Espagnol, devenu père tout récemment, commencera sa préparation pour l'Open d'Australie par la United Cup, un tournoi mixte par équipes organisé à partir de jeudi à Sydney, Brisbane et Perth. Après une seconde moitié de saison 2022 mitigée à cause d'une sérieuse déchirure abdominale qui l'avait privé d'une demi-finale à Wimbledon, Rafael Nadal s'est dit impatient d'affronter le 14e joueur mondial, le Britannique Cameron Norrie. Il devait aussi se mesurer au fantasque Nick Kyrgios, mais l'Australien s'est finalement retiré de la compétition mercredi, et Nadal rencontrera finalement Alex de Minaur. "Les derniers mois n'ont pas été faciles pour moi. Mon principal objectif est maintenant de retrouver de bonnes sensations sur le court, être compétitif. J'espère l'être", a dit "Rafa", vainqueur de son 14e Roland-Garros en juin.

La superstar de 36 ans en a profité pour écarter les rumeurs selon lesquelles il s'agirait de sa dernière participation au Grand Chelem de Melbourne. "Je ne pense pas que ce soit ma dernière fois ici. Je suis heureux de faire ce que je fais. J'aimerais continuer de le faire", a insisté l'Espagnol, qui espère démarrer fort pour engranger de la confiance. Mais à cet âge, "tu ne sais jamais quand ce sera la dernière fois", a concédé le numéro 2 mondial, deux fois vainqueur de l'Open d'Australie et dont la première participation remonte à 2004. Quant à Novak Djokovic, neuf fois vainqueur à Melbourne et en quête d'un 10e sacre, il entamera sa tournée australienne par le tournoi d'Adélaïde. Actuellement 5e au classement ATP, le Serbe de 35 ans fait figure de grand favori à Melbourne après avoir remporté cinq titres en 2022 dont Wimbledon.