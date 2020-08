Nadal, Fontaine et Delgado : Les 18 août qui ont marqué l'histoire du sport

Évènement

2008 : Nadal détrône Federer au classement ATP



Au lendemain des Jeux Olympiques de Pékin où Rafael Nadal remporte l'or olympique, le Majorquin savoure un second titre, plus honorifique cette fois. Après 237 semaines consécutives de domination au classement ATP du Suisse Roger Federer, l'Espagnol monte sur la première marche du podium à seulement 22 ans. Dans l'ombre de "RF" pendant trois ans, le gaucher est cette fois au sommet du tennis mondial au prisme d'une saison 2008 folle (70 victoires sur le circuit, 8 défaites et 8 titres).

Naissances

Just Fontaine (football) né en 1933



Considéré comme une légende vivante en France, Just Fontaine est l'un des grands artisans du football des années 50. Justo, comme il est surnommé, est connu pour être le meilleur buteur de tous les temps sur une phase finale de Coupe du monde avec 13 réalisations. Si on englobe les phases de poules, le Français se classe quatrième derrière Miroslav Klose (16 buts), Cristiano Ronaldo (15 buts) et Gerd Müller (14 buts). Il termine également 3eme du Ballon d'Or 1958. En équipe de France, Just Fontaine a porté à 21 reprises le maillot bleu.



César Delgado (football) né en 1981



Né à Rosario en Argentine comme un certain Lionel Messi, César Delgado démarre sa carrière de footballeur dans sa ville natale avant de prendre la direction du Cruz Azul en 2003. Après ces cinq années passées à Mexico, l'ailier droit fait le grand saut en Europe à l'Olympique Lyonnais pour 7,25 millions d'euros. Sous les couleurs du club français, l'Argentin dispute 101 rencontres où il marque neuf fois. Il quitte l'OL en 2011 pour des raisons familiales et s'engage avec le CF Monterrey avec qui il remporte la Ligue des Champions de la CONCACAF 2012 et 2013. César Delgado met fin à sa carrière le 1er juillet 2019, alors qu'il jouait pour le Central Cordoba.



Renato Sanches (football) né en 1997



Âgé de 23 ans aujourd'hui, Renato Sanches est déjà champion du Portugal (avec Benfica en 2016) et champion d'Allemagne (avec le Bayern Munich en 2017). Il a déjà récolté un Golden Boy, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans en Europe, l'année où il est aussi champion d'Europe avec sa sélection du Portugal lors de l'Euro en France. À cause d'un temps de jeu famélique en Bavière, Renato Sanches est prêté à Swansea lors de la saison 2017-2018 où il joue une quinzaine de matchs (1 passe décisive). De retour à Munich, il est finalement transféré au LOSC pour 20 millions d'euros l'an dernier et s'est engagé jusqu'en 2023. Avec les Dogues, Sanches a déjà participé à 30 rencontres (4 buts, 1 passe décisive) lors de la saison 2019-2020.