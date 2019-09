Monfils évoque sa passion pour le e-sport

Numéro 1 français sur le jeu Lords Mobile, Gaël Monfils a évoqué sa passion pour les jeux vidéos et son admiration pour les e-sportifs.

"Je m'intéresse en particulier aux compétitions de Magic et Counter-Strike auxquels j'ai pas mal joué étant plus jeune. Puis il y a évidemment League of Legends, je commence à kiffer regarder les matchs", explique le récent quart de finaliste de l'US Open à L'Equipe. Des compétitions qu'il regarde, et dont il apprécie l'engouement grandissant autour. "Je suis assez bluffé par le niveau des gars. Leur niveau d'exigence les pousse à se surpasser, ils font souvent preuve d'une concentration incroyable, sans parler de l'effort de réflexion que nécessitent la plupart des gros jeux e-sport (...) Pour avoir passé du temps avec des pros, c'est vraiment impressionnant", ajoute-t-il.

Il a également évoqué un projet de corrélation avec le e-sport, sur lequel il communiquerait prochainement.