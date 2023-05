Masters 1000 de Rome : Toujours blessé, Rafael Nadal annonce son forfait

Rafael Nadal sera-t-il présent à Roland-Garros ? Si la tendance reste à l'optimisme pour sa participation au deuxième Grand Chelem de la saison, l’Espagnol pourrait arriver dans une condition physique minimale. En effet, l’ex-numéro un mondial a annoncé, vendredi, son forfait pour le Masters 1000 de Rome (10 au 21 mai) en raison de sa blessure au psoas, contractée lors du dernier Open d’Australie. Son troisième consécutif après celui de Monte-Carlo et Madrid.

"Vous savez tous combien cela me fait mal"

Ainsi, Nadal n’aura disputé aucun match sur Terre Battu avant d’arriver du côté de la Porte d'Auteuil. « Je suis désolé de vous annoncer que je ne pourrai pas être à Rome. Vous savez tous combien cela me fait mal de rater un autre des tournois qui ont marqué ma carrière et qui m'ont marqué personnellement par l'amour et le soutien des tifosis italiens », a-t-il indiqué dans un message vidéo posté sur ses réseaux sociaux.