Le monde est à la lutte avec le Covid-19 et c'est une mauvaise nouvelle pour les Terriens. Ceux qui peuplent la planète bleue mais également les joueurs de tennis qui ont un penchant pour l'ocre. La saison de terre battue n'aura pas lieu. Dans un communiqué commun, l'ATP et la WTA ont annoncé la suspension de la saison en raison de la crise sanitaire actuelle. Une décision logique qui intervient au lendemain de l'annonce du report de Roland-Garros.

Au mieux, le monde du tennis pourra reprendre son cours à partir du 8 juin. Une date qui provoque un véritable gouffre dans le calendrier de l'exercice 2020. Trois mois de compétition vont passer à l'as. Et pas moins d'une dizaine de tournois se retrouvent annulés. Après Indian Wells et Miami, Madrid, Rome, Munich, Estoril, Genève , Lyon, Strasbourg et Rabat n'accueilleront pas non plus les meilleures joueurs de tennis au monde. Un véritable coup dur. Annulation pure et simple ou report, la situation n'est pas encore claire.

Les Internationaux de Strasbourg ont notamment annoncé qu'une nouvelle date à l'automne était possible. Mais dans un calendrier déjà bien chargé, il semble difficile de pouvoir trouver assez de places pour toutes ces dates.

Joint Announcement: ATP & @WTA extend suspension of tours.

Due to the continuing outbreak of COVID-19, all ATP and WTA tournaments in the Spring clay-court swing will not be held as scheduled.



— ATP Tour (@atptour) March 18, 2020

Maintenant que la situation est figée pour les deux prochains mois, l'ATP et la WTA ont également écarté une des principales interrogations qui accompagnent la suspension de la saison : celle du classement.De quoi clarifier la situation alors que la date de reprise reste incertaine. Les deux organes gouvernants ont en tout cas annoncé "être prêts à envisager toutes les options pour préserver et optimiser le calendrier en fonction des potentielles dates de reprises qui restent pour le moment encore inconnues." Des efforts nécessaires pour redonner à la petite balle jaune une trajectoire plus sereine.