Laver Cup: Thiem se sort des griffes de Shapovalov

Dominic Thiem a apporté le premier point à l’Europe face au reste du monde lors de la Laver Cup. L’Autrichien a battu au super tie-break le Canadien Denis Shapovalov (6-4, 5-7, 13-11), non sans avoir sauvé 3 balles de match au cours de celui-ci.

Avant ce dénouement, le n°3 mondial était bien plus incisif au retour que le joueur de 21 ans, se procurant 6 balles de break sur l’ensemble des deux manches, contre 2 à son adversaire. Mais un jeu de service totalement raté à 5-6 et perdu blanc l’a poussé vers un super tie-break.

A suivre lors de cette première journée à Genève les rencontres entre Jack Sock et Fabio Fognini ainsi que Stefanos Tsitsipas et Taylor Fritz, puis le double avec le local Roger Federer associé à Alexander Zverev face à la paire Sock/Shapovalov.

.@ThiemDomi fights off three match points to take the opener 6-4 5-7 [13-11] over Shapovalov. #TeamEurope remains unbeaten in match 1 at #LaverCup pic.twitter.com/MSDB61kNrq