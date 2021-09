Laver Cup : L'Europe démarre bien grâce à Casper Ruud

Victorieuse lors des trois premières éditions, l’Europe démarre bien la Laver Cup 2021 ! Sur le court installé au TD Garden de Boston, la formation dirigée par Björn Borg a entamé la compétition avec une victoire pour Casper Ruud sur Reilly Opelka. 10eme mondial, le Norvégien n’a pas tremblé au moment de convertir sa première balle de break. Devant son public, l’Américain a eu l’opportunité de réagir mais n’a pas su convertir sa première et seule balle de débreak dans cette première manche. Dans la foulée, Casper Ruud a profité de l’ouverture pour aller chercher une deuxième fois l’engagement de son adversaire et prendre l’avantage. Le Norvégien aurait pu se détacher dès l’entame de la deuxième manche mais, tout comme son adversaire dans le septième jeu, les deux balles de break ont toutes été manquées. Le résultat logique a été le recours au jeu décisif pour les départager. Enchaînant très vite trois points, Casper Ruud a fait la course en tête mais a toutefois eu besoin de deux balles de match pour conclure la rencontre (6-3, 7-6 en 1h48’) et offrir le premier point à l’équipe d’Europe. Face à Matteo Berrettini, Félix Auger-Aliassime aura l'occasion de remettre les deux équipes à égalité à l'occasion de cette première journée durant laquelle la victoire rapporte un point à l'équipe victorieuse.



LAVER CUP 2021

Du 24 au 26 septembre au TD Garden de Boston (programme en heure française)



MONDE - EUROPE : 0-1



Vendredi 24 septembre

A partir de 19h00

Casper Ruud (NOR) bat Reilly Opelka (USA) : 6-3, 7-6 (4)

Matteo Berrettini (ITA) - Felix Auger-Aliassime (CAN)

A partir de 1h00

Andrey Rublev (RUS) - Diego Schwartzman (ARG)

Alexander Zverev/Matteo Berrettini (ALL/ITA) - John Isner - Denis Shapovalov (USA/CAN)