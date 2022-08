Top-ranked Australian Alex de Minaur joins Team World on their quest to win the Laver Cup in London. https://t.co/NAd8tCt0T4 pic.twitter.com/t61MKaQ8jg

Isner reste fidèle, première pour de Minaur

TENNIS / LAVER CUP 2022

Du 23 au 25 septembre 2022 à l’O2 Arena de Londres (Grande-Bretagne)

L’affiche de l’édition 2022 de la Laver Cup est désormais complète. Alors que l’équipe d’Europe pourra compter sur Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Stefanos Tsitsipas et Casper Ruud, deux inconnues subsistaient concernant la sélection du reste du monde. Alors que la compétition est prévue du 23 au 25 septembre prochains à l’O2 Arena de Londres, ancien antre du Masters ATP, John McEnroe et les organisateurs de l’événement ont levé le voile sur les deux joueurs qui seront aux côtés de Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman et Jack Sock. Alors que Nick Kyrgios, habitué de la Laver Cup, a décidé de décliner l’invitation afin de passer plus de temps avec sa famille après l’US Open, c’est du côté des Etats-Unis et de l’Australie que les yeux se sont tournés.Présent lors de chacune des quatre premières éditions de la Laver Cup, John Isner sera le seul joueur à n’avoir jamais manqué l’événement après avoir été sélectionné pour compléter l’équipe Monde. Pour Alex de Minaur, au contraire, il s’agira de la toute première apparition sur le court noir symbole du tournoi inspiré par la Ryder Cup de golf. « C’est une équipe complète et compétitive, a affirmé John McEnroe dans un communiqué. John Isner va apporter son importante expérience et un nombre record de succès autant en simple qu’en double lors de la Laver Cup. Il est un professionnel accompli et un leader sur le terrain. Alex de Minaur est un grand combattant et c’est excitant de le voir rejoindre l’équipe. Il va s’épanouir dans cet environnement et c’est sur le court qu’il a gagné sa place. » Cette équipe Monde aura pour mission de mettre un terme à l’invincibilité de l’équipe d’Europe, qui n’a jamais laissé le trophée à son adversaire.Novak Djokovic (SER), Rafael Nadal (ESP), Stefanos Tsitsipas (GRE), Casper Ruud (NOR), Roger Federer (SUI), Andy Murray (GBR)Félix Auger-Aliassime (CAN), Taylor Fritz (USA), Diego Schwartzman (ARG), Alex de Minaur (AUS), John Isner (USA), Jack Sock (USA)Chaque joueur doit jouer au moins un simple au cours des deux premiers jours de compétition et ne peut pas en disputer plus de deux au total. Au moins quatre joueurs doivent jouer en double avec une paire qui ne pourra pas être alignée plus d’une fois sauf éventuel match décisif.