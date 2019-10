La Hopman Cup n'est pas morte !

Appelée à disparaître en 2020 du calendrier, où elle cédera la place à la même période de l’année par la toute nouvelle ATP Cup, une épreuve masculine disputée à Sydney, Perth et Brisbane, la Hopman Cup, seule épreuve mixte du circuit, disputée en Australie en tout début de saison et remportée cette année par Roger Federer et la Suisse face à l'Allemagne, n'a pas dit son dernier mot.

Dans un entretien accordé à Reuters, David Hagerty, président de la Fédération internationale de tennis (ITF), annonce ainsi que la Hopman Cup devrait retrouver sa place dès 2021.

"Nous allons lancer un appel d’offres, a expliqué l’Américain. Nous avons déjà reçu plusieurs demandes." Si un changement de dates est envisageable, selon Hagerty, l’épreuve pourrait rester en revanche en Australie.