La FFT suspend elle aussi ses compétitions

Communiqué de la Fédération française de tennis

« Le Comité exécutif de la FFT a décidé la suspension de l’ensemble des compétitions gérées par les officiels de la Fédération, de ses Ligues, de ses Comités et de ses Clubs. Cette décision qui concerne les compétitions individuelles ou par équipes sur l'ensemble du territoire intervient à la suite des décisions du Président de la République. Ainsi, toutes les épreuves féminines et masculines, de toutes catégories d’âge, individuelles et par équipe, les divers rassemblements, les entraînements collectifs et les activités des écoles de tennis et des disciplines associées sont interrompus à compter de ce vendredi 13 mars, et ce jusqu’à nouvel ordre. Ils reprendront dès que les conditions sanitaires le permettront. Toutes autres activités sportives doivent être aménagées afin de tenir compte de l’impérieuse priorité sanitaire d’éducation aux gestes barrières, de protection des publics vulnérables et de lutte contre la diffusion du virus. Ces mesures viennent compléter les dispositions d’annulation ou de report des championnats de France interclubs et inter-Ligues déjà annoncées par la Fédération Française de tennis le 10 mars 2020. Les Ligues, les Comités et les Clubs doivent être également attentifs à la mise en œuvre immédiate des mesures locales qui peuvent être décidées par les autorités administratives compétentes. »