Jacques Monclar : "Mon GOAT du tennis ? John McEnroe !"

Jacques, tu as évidemment l’habitude de commenter du basketball et notamment la NBA. Mais je sais que cela ne sera pas la première fois que tu commenteras du tennis…

Tout à fait, j’ai commenté la finale des Jeux Olympiques de Londres en 2012… Le regretté Patrice Dominguez était retenu par France Télévisions pour la finale. Donc il dit à la rédaction de RMC : « Jacques peut le faire ! ». Je me suis donc retrouvé seul à la tribune de presse à commenter pour la radio le match Murray-Federer, remporté par Andy Murray. Un moment merveilleux, c’était mon premier Wimbledon. A la fin du match, Patrice m’avait fait visiter les vestiaires, les salons de repos, le couloir d’entrée des joueurs. Cela reste un souvenir divin.

As-tu déjà assisté au tournoi de Lyon ?

Oui, une fois mais il y a très longtemps. On jouait le lendemain et cela se déroulait à Gerland à l’époque, en face du stade, au Palais des Sports exactement, où l’ASVEL jouait aussi ses matchs à mon époque en Coupe d’Europe. Là, désormais, c’est à l’Open Parc de la Tête d’Or. J’y allais quand j’étais gamin en promenade le jeudi après-midi avec ma maman. J’ai donc été ravi quand la plateforme We Are Tennis et BNP Paribas m’ont proposé de commenter vendredi ici (ndlr : le tournoi est aussi à suivre toute la semaine sur les antennes de beIN SPORTS). Même si je ne suis pas né à Lyon, j’y suis arrivé à l’âge de 15 mois et j’y ai vécu 15 ans dans ma vie. Et puis j’aime beaucoup le tennis ! Je supporte même Frédéric Viard et Lionel Buton en les écoutant (sourires).

Et par rapport à cet Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon, y a-t-il des joueurs en particulier que tu as envie de suivre ?

Gaël Monfils surtout. Il y a eu des déceptions au début avec les éliminations de Corentin Moutet et de Pierre-Hugues Herbert mais voir Monfils sur le court, c’est sympa. Le Parc de la Tête d’Or est aussi un très bel endroit pour organiser un tournoi de tennis.

En tant que fan de la petite balle jaune, quel est ton GOAT à toi en tennis ?

En basketball, je dirais Magic Johnson. En tennis, John McEnroe, définitivement ! J’ai une affection particulière pour Yannick Noah car c’est un bon copain à moi. Mais McEnroe m’a fait rêver. Je l’ai adoré jusque dans ses colères, sur le terrain ou même dans les publicités où il jouait. C’est une époque où j’ai vraiment découvert ce sport, entre Ilie Nastase, Jimmy Connors, Vitas Gerulaitis. Ils étaient des personnages hors-courts. C’était une autre époque, où l’on pouvait se permettre beaucoup de choses…

Et la génération suivante ensuite, avec Yannick, Big Mac, Mats Wilander, Stefan Edberg, Ivan Lendl, Boris « Boum Boum » Becker. Et nos Français désormais. J’ai toujours trouvé que l’on a été trop sévères avec eux. Ils ont eu le malheur de tomber sur une génération monstrueuse, avec Federer, Nadal, Djokovic.

Quel est le moment ou le match de tennis qui t’a le plus marqué ?

Le match que je garde en mémoire, c’est la finale de Wimbledon 1980, avec le tie-break Borg-McEnroe (18-16). Un coup en particulier ? Un coup de Trafalgar je dirais : le service à la cuillère de Michael Chang face à Ivan Lendl. Ou la balle de match de Yannick Noah à Roland-Garros. Parce que, au-delà du stade qui explose, c’est un peu le pays qui a explosé ce jour-là. Rendez-vous compte : dans deux ans, cela fera 40 ans !