Hall of Fame: Mary Pierce dans la légende !

Dernière Française à avoir remporté Roland-Garros en 2000, Mary Pierce figure d'ores et déjà dans l'histoire du tennis français. Mais ce dimanche à Newport, dans le Rhode Island aux Etats-Unis, l'ancienne joueuse tricolore a connu la consécration.

Aux côtés du Russe Yevgeni Kafelnikov et de la Chinoise Li Na, Mary Pierce est rentrée ce dimanche au Hall of Fame ! Le Panthéon des plus grands joueurs de tennis. Cette distinction récompense une carrière brillante ponctuée par deux titres du Grand Chelem dont un Open d'Australie en 1995 outre son sacre à Paris en 2000. Mary Pierce a remporté 18 titres au total dont deux Fed Cup également avec la France en 1997 et en 2003.

I’m still buzzing from an incredible and memorable evening at the @TennisHalloFame! Thank you to everyone for your kind messages of support and congratulations. MERCI! #Classof2019 pic.twitter.com/jofcnHyBJJ