FFT : Moretton nouveau président

Après quatre ans à la tête de la Fédération, Bernard Giudicelli doit laisser sa place. Et il la laisse à son opposant Gilles Moretton, 63 ans. L'instance connaît déjà son nouveau président même si les votes n'ont pas encore eu lieu. C'est le système de scrutin qui le permet. Bernard Giudicelli et Gilles Moretton étaient les seuls à se présenter, et leur campagne était plutôt tendue. Les deux hommes ne s'apprécient pas vraiment et Moretton avait même fait condamner son prédécesseur pour diffamation. Il prendra la tête de la FFT dès samedi. Un rôle important puisqu'il s'agit de la plus puissante fédération sportive sur le plan financier.

Gilles Moretton, entre tennis et basket

Né à Lyon en 1958, Gilles Moretton a été joueur de tennis jusqu'en 1984. Si tout au long de sa carrière de tennisman il n'a gagné aucun titre en simple, il en a remporté trois en double. L'Open de Paris-Bercy en 1979 avec Jean-Louis-Haillet, le Grand Prix Passing Shot en 1980 avec le Britannique John Feaver et enfin, la Raquette d'Or en 1983 avec Henri Leconte. Il s'implique beaucoup dans le sport dans sa ville natale. Il crée notamment le tournoi ATP de Lyon. En 2018, il est devenu le premier président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de tennis.Au-delà de la petite balle jaune, Gilles Moretton s'intéresse également au basketball. Il est notamment devenu le président de l'ASVEL en 2001. Il a occupé ce poste jusqu'en 2014. En treize ans, il remporte avec cette équipe le titre de Champion de France à deux reprises, en 2002 et en 2009. Tony Parker lui succèdera. À la tête de la FFT, le Lyonnais souhaite remédier à un « triple échec ». Selon lui, la Fédération a commis trois échecs, un « échec humain » lié à la division de l'instance, un échec d'image puisqu'elle n'a pas réussi à remettre le tennis à la mode, et enfin, un échec lié au nombre de licenciés, qui « n’a jamais été aussi bas ».